Vận động hai anh em song sinh đang bị truy tìm trở về đầu thú

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tối 27/2 cho biết, vừa phối hợp Công an xã Ninh Sơn vận động hai đối tượng là anh em song sinh ra đầu thú khi đang bị truy tìm.

Cách đây gần một năm, trong lúc đánh bầu cua vào ngày 8/3/2025 nên hai anh em Trương Thái Dũ, Trương Quan Duy (SN 1995, cùng trú tại thôn 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Hiếu (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau.

Trương Thái Dũ sau khi ra đầu thú.

Sau khi được mọi người can ngăn, hai bên rời khỏi nơi chơi bầu cua, đi về nhà. Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại, nào ngờ đến khoảng 21h đêm hôm đo, anh em Dũ – Duy mang theo dao đến nhà của Hiếu để hành hung “đối thủ”, khiến cho Hiếu bị thương tích với tỷ lệ 13% còn người bạn cùng xóm của Hiếu là Huỳnh Nhật An Nguyên bị thương tích 2%.

Trương Quan Duy tại thời điểm trở về đầu thú. Ảnh: CAKH.

Sau khi gây án, hai anh em Dũ – Duy “chuồn” khỏi nơi cư trú vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn nhiều nơi. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm và phối hợp Công an xã Ninh Sơn tìm kiếm, tác động người thân vận động. Đến hạ tuần tháng 2/2026, anh em Trương Thái Dũ, Trương Quan Duy đã lần lượt đến cơ quan Công an trình diện.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra và xử lý.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân