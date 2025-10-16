Không khí lạnh đến sớm "lạ thường" vào cuối tuần, liệu có lạnh giá hơn?

Nhận định về đợt không khí lạnh

Miền Bắc đã chịu tác động của một đợt không khí lạnh từ chiều và đêm 13/10. Tuy nhiên, do cường độ không khí lạnh đầu mùa yếu nên chưa làm thay đổi đáng kể về nền nhiệt trung bình trong ngày.

Nhận định về không khí lạnh sắp tới, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chia sẻ với Lao Động, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng mạnh dần lên từ cuối tháng 10.

"Gió mùa mùa đông có khả năng bắt đầu ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm tức vào cuối tháng 10 và gia tăng cường độ từ tháng 11. Cường độ gió mùa mùa đông năm 2025 có khả năng xấp xỉ đến mạnh hơn trung bình nhiều năm ở nửa đầu mùa (tức tháng 11 - 12)" - ông Kiên cho hay.

Đáng chú ý cũng trong khoảng thời gian cuối năm, bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh. Hiện tại, điều kiện khí quyển và đại dương phản ánh ENSO đang ở trạng thái trung tính, nghiêng về pha lạnh. Dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2025 với xác suất khá cao - khoảng 60 - 70%.

"Từ nay đến hết năm 2025, chúng tôi dự báo hoạt động xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tức khoảng 3 - 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 1 - 2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Khu vực chịu ảnh hưởng chính nhiều khả năng là Trung Bộ, đặc biệt trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11, khi hoạt động bão thường đạt đỉnh vào cuối mùa" - ông Kiên cho hay.

Cả hai hình thế bão/áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có thể gây ra mưa lớn. Đặc biệt tương tác giữa hai hình thế này có thể gây ra những tác động phức tạp.

Đặc biệt trong 3 tháng cuối năm, tổng lượng mưa có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ; xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và cao nguyên Trung Bộ.

"Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa cũng có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra gây ngập lụt nghiêm trọng cho khu vực Trung Bộ" - Tiến sĩ Kiên cảnh báo.

Về xu thế nhiệt độ, theo Tiến sĩ Trương Bá Kiên, từ tháng 10-2/2025, nhiệt độ có khả năng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế; xấp xỉ trung bình nhiều năm ở cao nguyên Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Về mùa khô 2025 - 2026 ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng xấp xỉ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa làm giảm bớt điều kiện khô hạn trên khu vực.

Dự báo thời tiết khoảng từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20–21/10, khiến thời tiết lạnh về đêm và sáng, đặc biệt vùng núi có khả năng trở rét. Ảnh minh họa.

Mùa bão năm 2025 ghi nhận những con số cực đoan hiếm gặp cả về cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng. Tính từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (11 bão, 4 áp thấp nhiệt đới), cao hơn hẳn trung bình nhiều năm. 7 cơn (bão số 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nước ta, tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, dự báo gây mưa kéo dài và khiến thời tiết chuyển lạnh về đêm, vùng núi có nơi rét.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới cả 3 miền

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/10 đến ngày 17/10

- Phía Tây Bắc Bộ: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

- Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/10 đến ngày 25/10

- Bắc Bộ: Khoảng ngày 19/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng đêm 20/10 đến cuối thời kỳ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 18-21/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

