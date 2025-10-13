Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15-10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân Thái Nguyên thoát khỏi vùng lũ

Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50 mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50 mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay tính đến 17 giờ ngày 12-10, còn khoảng 10.961 nhà bị ngập (Bắc Ninh 8.800, Hà Nội 2.161), tăng 3.314 nhà so với 7 giờ cùng ngày do địa phương bổ sung số liệu.

Về đê điều có 59 sự cố (Thái Nguyên 8, Bắc Ninh 42, Hà Nội 9), các địa phương đã xử lý giờ đầu và theo dõi chặt chẽ.

Các tuyến quốc lộ đã thông; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên thông trong đêm 12-10.

Về điện lực, viễn thông, có 550.805 khách hàng mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 502.636, còn 48.169 khách hàng chưa có điện.

Tổng thiệt hại ước trên 8.720 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỉ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỉ đồng).

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động