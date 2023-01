Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra, chúc Tết các đơn vị, địa phương trong đêm Giao thừa

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, thăm hỏi và chúc Tết tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh đã đến thăm, kiểm tra chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại một số đơn vị. Đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ ở các chốt, các tổ tuần tra và các đơn vị bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động đảm bảo cho đêm giao thừa yên bình và bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Xuân.

Trong không khí vui vẻ đón xuân mới, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cùng CBCS Công an xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Tại các nơi đến thăm, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các lực lượng trong năm qua; qua đó cũng ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực trong đêm Giao thừa. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các lực lượng phải thực hiện lời thề sắt son “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui và hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng gửi lời chúc đến thân nhân, gia đình của các cán bộ chiến sĩ một năm mới với nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới, tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Tác giả: Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn