Nhà ven hồ bỏ hoang 'lột xác' thành không gian sống hiện đại

Nằm bên hồ Sodon Lake House ở bang Michigan (Mỹ), giữa khu rừng rậm và địa hình dốc thoải, Sodon Lake House từng bị bỏ hoang suốt 4 năm. Ảnh: Homedit
Sau 15 năm sinh sống tại California, một gia đình trở về đã tìm thấy nơi đây như một chốn ẩn náu bình yên. Thay vì phá bỏ để xây mới, họ chọn cách bảo tồn và tái sinh ngôi nhà. Ảnh: Homedit
Ở mặt tiền chính, cửa gỗ nổi bật trên nền tường trắng và mái kim loại hiện đại. Ảnh: Homedit
Ngôi nhà nằm trên địa hình dốc, được tổ chức thành nhiều cao độ khác nhau nhằm phân tách không gian sinh hoạt, ăn uống và giải trí. Ảnh: Homedit
Các mảng kính lớn mở tầm nhìn ra hồ, xuyên qua những tán cây và trở lại với địa hình tự nhiên. Ảnh: Homedit
Việc cải tạo giúp nâng cao cả tính thẩm mỹ và hiệu suất. Gạch không cách nhiệt được nâng cấp với lớp cách nhiệt bên ngoài và lớp sơn trắng tinh. Ảnh: Homedit
Lớp ốp tường chắn mưa bằng gỗ tuyết tùng mới mang đến sự ấm áp và kết cấu tự nhiên. Ảnh: Homedit
Sự đơn giản là yếu tố chủ đạo trong thiết kế. Tấm bê tông mài bóng, đường nét gọn gàng và lớp hoàn thiện không chứa VOC góp phần tạo nên một môi trường sống trong lành, ít phải bảo trì. Ảnh: Homedit
Khu vực cầu thang trung tâm ngập tràn ánh sáng nhờ giếng trời và hệ cửa kính lớn. Ảnh: Homedit
Cầu thang gỗ rộng mở dẫn lên không gian sinh hoạt chính với trần cao và mảng kính lớn tạo cảm giác liền mạch, thoáng đãng. Ảnh: Homedit
Khu bếp hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, điểm xuyết gạch xanh lam. Ảnh: Homedit
Phòng tắm sang trọng với buồng tắm kính, bồn tắm cạnh cửa sổ lớn. Ảnh: Homedit
Phòng ngủ trẻ trung với gam màu xanh dịu. Ảnh: Homedit
Phòng khách chính rộng thoáng có mảng kính lớn mở tầm nhìn ra khu rừng. Ảnh: Homedit
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn