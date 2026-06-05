Đi chơi cùng gia đình, người phụ nữ rơi xuống sông mất tích

Thông tin ban đầu, chiều 4/6, chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O, Gia Lai) cùng gia đình ăn uống ở bãi đá gần bờ sông Sê San thuộc làng Bi, xã Ia O.

Trong lúc chị M. xuống gần sông để chơi, không may bị trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu. Mọi người có mặt tại đây xuống cứu, tìm kiếm nhưng không thấy.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: (H.P.).

Nhận được tin báo, UBND xã Ia O chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O và người dân tổ chức tìm kiếm.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã cử thợ lặn cùng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: congly.vn