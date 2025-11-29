Cận cảnh không gian sống ngập tràn cây xanh của diva Hồng Nhung

Mới đây, diva Hồng Nhung khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường, tự tay cắm một bình hoa giữa căn hộ ngập tràn ánh sáng. Ảnh chụp màn hình
Đó là hoa Thảo đường Hoàng đế - bông hoa khổng lồ với dáng vẻ vương giả, kiêu hãnh. Ảnh chụp màn hình
Bình hoa được che khéo léo bằng lá trầu bà, kết hợp đóa hồng phớt đan xen hoa Thảo đường Hoàng đế. Ảnh chụp màn hình
Sau khi hoàn thiện, bình hoa của diva Hồng Nhung có bố cục chặt chẽ, đồng thời giữ vẻ tự nhiên nhất. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, toàn bộ lá phụ được nữ ca sĩ hái từ ban công nhà. Ảnh chụp màn hình
Tại ban công, diva Hồng Nhung trồng các loại hoa, rau để làm salad. Ảnh chụp màn hình
Trái dâu tằm nhỏ xinh. Ảnh chụp màn hình
Hoa hồng bung nở rực rỡ. Ảnh chụp màn hình
Diva Hồng Nhung cho biết việc làm vườn và tiếp xúc với cây cỏ mang đến cảm giác bình yên. Ảnh chụp màn hình
Một góc vườn trên ban công của Hồng Nhung. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn