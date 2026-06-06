Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự chương trình

Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hằng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như: Chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng.

Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy phải bắt đầu từ những việc làm giản dị: Từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. “Chính vì vậy, phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp" được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam” - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Tiết mục “Người là niềm tin tất thắng” mở màn Chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật "Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh" hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cả cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, Người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của Người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị; nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo kết cấu 3 chương xuyên suốt, dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam.

Chương I - “Từ đất mẹ” mở ra bằng những giai điệu hào hùng, giàu niềm tự hào dân tộc. Các ca khúc như “Việt Nam ơi”, “Nơi đảo xa”, “Em yêu biển đảo quê em”, “Xa khơi” hay “Hãy giữ cho hành tinh xanh” không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đất nước, biển đảo quê hương mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau.

Chương II - “Tình yêu của biển” là khoảng lặng sâu lắng, đưa khán giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc về biển. Qua các ca khúc nổi tiếng như “Ru em bằng tiếng sóng”, “Biển hát chiều nay”, “Biển nỗi nhớ và em”, “Tâm tình người thủy thủ”, “Thuyền và biển” hay “Sóng về đâu”…, hình ảnh Biển hiện lên vừa gần gũi, thơ mộng, vừa gắn bó mật thiết với đời sống và tâm hồn người Việt.

Khép lại đêm diễn là Chương III - “Vươn ra biển lớn”, những giai điệu sôi động và đầy khát vọng cất lên như lời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững. Các tiết mục “Bến cảng quê hương tôi”, “Mùa xuân đến từ những giếng dầu”, liên khúc “Hò biển - Điệu hò biển đêm” cùng màn kết “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, truyền tải tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế biển xanh, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, biển đảo và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” không chỉ là một đêm nghệ thuật đặc sắc mà còn là diễn đàn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi nghệ thuật đồng hành cùng những khát vọng lớn lao về một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn