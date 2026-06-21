Không cần spa, những công thức mặt nạ sữa chua này vẫn giúp da tươi tắn hơn

Mặt nạ sữa chua và mật ong: Giúp dưỡng ẩm, làm mềm da

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa sữa chua và 1 thìa mật ong.

Cách làm:

- Bước 1: Cho sữa chua và mật ong vào bát rồi trộn đều.

- Bước 2: Rửa mặt sau đó bôi hỗn hợp lên da rồi để khoảng 15 - 20 phút.

- Bước 3: Rửa lại mặt với nước mát.

Mật ong có khả năng cấp ẩm và phục hồi da, khi kết hợp mật ong và sữa chua để làm mặt nạ sẽ giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm và cải thiện độ đàn hồi của da.

Sữa chua và mật ong sẽ giúp dưỡng ẩm và làm mềm da. Ảnh minh họa.

Kết hợp sữa chua và bột nghệ: Làm sáng da, giảm viêm

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa sữa chua và ½ thìa bột nghệ.

Cách làm:

- Bước 1: Cho 2 thìa sữa chua, ½ thìa bột nghệ vào bát rồi trộn đều.

- Bước 2: Rửa sạch mặt với sữa rửa mặt sau đó thoa hỗn hợp lên da rồi để khoảng 15 phút.

- Bước 3: Rửa sạch mặt với nước mát.

Nghệ có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Sử dụng mặt nạ sữa chua với bột nghệ sẽ giúp làm sạch da, giảm mụn và đem lại làn da sáng khỏe.

Kết hợp sữa chua và bột yến mạch: Tẩy tế bào chết nhẹ

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa sữa chua và 1 thìa bột yến mạch.

Cách làm:

- Bước 1: Cho sữa chua, bột yến mạch vào bát rồi trộn đều.

- Bước 2: Rửa mặt sạch sau đó bôi hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng và để cho đến khi khô.

- Bước 3: Rửa sạch mặt với nước mát.

Bột yến mạch có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và là một thành phần giúp loại bỏ các tế bào chết. Kết hợp sữa chua với yến mạch sẽ tạo nên một loại mặt nạ giúp loại bỏ được tế bào chết, mụn đầu đen và mang tới cho bạn làn da sạch sẽ.

Kết hợp sữa chua và cà chua: Giảm thâm và làm dịu da

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa sữa chua và 1 thìa nước ép cà chua.

Cách làm:

- Bước 1: Cho sữa chua và nước ép cà chua vào bát rồi trộn đều.

- Bước 2: Rửa sạch mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da và để khoảng 15 - 20 phút.

- Bước 3: Rửa lại mặt với nước mát.

Mặt nạ cà chua và sữa chua sẽ giúp làm mờ vết thâm, dịu da. Ảnh minh họa.

Mặt nạ sữa chua - cà chua có thể giúp làm mờ vết rám nắng, thu nhỏ lỗ chân lông và giúp làn da của bạn trở nên săn chắc hơn.

Bên cạnh những loại mặt nạ trên, bạn còn có thể kết hợp sữa chua với khoai tây, dưa chuột, bơ, bột đậu xanh,... để làm mặt nạ dưỡng da.

Kết hợp sữa chua và chanh: Làm sáng, đều màu da

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa sữa chua và nước cốt chanh pha loãng.

Cách làm:

- Bước 1: Cho 2 thìa sữa chua và một vài giọt nước cốt chanh pha loãng vào bát sau đó trộn đều.

- Bước 2: Rửa mặt rồi thoa hỗn hợp mặt nạ này lên da và để khô.

- Bước 3: Sau khi mặt nạ đã khô, bạn hãy rửa sạch mặt với nước mát.

Trong chanh có chứa các axit citric giúp cải thiện sắc tố và làm đều màu da. Tuy nhiên nếu bạn có làn da nhạy cảm thì bạn cần cẩn thận trước khi sử dụng loại mặt nạ này.

Lưu ý khi sử dụng mặt nạ dưỡng da từ sữa chua

Khi sử dụng mặt nạ sữa chua, bạn chỉ nên đắp từ 2 - 3 lần mỗi tuần. Bên cạnh đó, trước khi đắp lên mặt, bạn nên thử trên vùng da nhỏ để tránh bị kích ứng.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn