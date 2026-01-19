Khởi tố tổng giám đốc Công ty Medistar Việt Nam sản xuất collagen, vitamin giả

Bên trong xưởng sản xuất hàng giả của Công ty Medistar Việt Nam - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 18-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đoàn Trung Đức (46 tuổi, ngụ Hà Nội, Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam) cùng 5 người có liên quan trong đường dây về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm ở Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại một nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, để đưa đi tiêu thụ.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Lực lượng công an khám xét các địa điểm liên quan - Ảnh: THANH TUẤN

Quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm 2012 đến năm 2025, công ty đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng thời, để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đoàn Trung Đức, Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam - Ảnh: THANH TUẤN

Tác giả: CHÍ TUỆ - THANH TUẤN

Nguồn tin: tuoitre.vn