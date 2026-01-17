Một cựu chủ tịch xã bị khởi tố

Ngày 17-1, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Sùng Sào Diu. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can trên bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã có nhiều sai phạm, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động