Khởi tố vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 6 người bị thương trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa sáng 14-1 - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3h35 ngày 14-1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, chiều Nam - Bắc, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 38C - 229.33, do tài xế Phan Văn Trường - 40 tuổi, trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi rơ moóc biển số 35RM-005.20 của xe đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải cao tốc.

Sau cú va chạm, xe khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Ngay sau đó xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46, kéo theo rơ moóc biển số 36RM - 001.36 đi phía sau không phanh kịp, đâm va trực diện vào đuôi rơ moóc biển kiểm soát 35RM - 005.20 (không va chạm với xe 16 chỗ).

Hậu quả làm 4 người chết, 6 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cục Cảnh sát giao thông và Công an xã Đồng Tiến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do tài xế Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C - 229.33 không chú ý quan sát, đã đâm va vào đuôi rơ moóc 35RM - 005.20.

Hành vi của tài xế Phan Văn Trường có dấu hiệu phạm tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điều 260, Bộ luật Hình sự.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, tài xế Phan Văn Trường cũng bị thương tích, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi tài xế Phan Văn Trường điều trị thương tích ổn định và có kết quả giám định nguyên nhân tử vong đối với các nạn nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

