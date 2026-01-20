Khởi tố giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm trôi nổi cho trường học

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981; trú tại phường Mỹ Thượng) để điều tra làm rõ về tội "Trốn thuế".

Bị can Hà Thị Tú Oanh. Ảnh do công an cung cấp.

Hà Thị Tú Oanh là Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi, địa chỉ trụ sở ở phường Mỹ Thượng. Đây là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh… trên địa bàn TP Huế.

Để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, từ năm 2022 đến năm 2025, Oanh đã trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp để cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hành vi của bị can Oanh ngoài việc gây thất thu thuế còn có nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

