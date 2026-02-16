Khởi tố vụ án cào xước, đập gương xe Mercedes đỗ trước nhà

Trước đó, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội (Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đỗ ôtô Mercedes-Benz GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện, trên xe có để lại số điện thoại liên hệ.

Các vết xước trên chiếc xe.

Khi quay lại, chị N thấy xe mình bị hư hỏng nhiều chỗ nên xem camera an ninh thấy hai phụ nữ có hành vi đập gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân xe và đặt một chậu cây dưới gầm xe. Sau đó, chị N và chủ nhà tranh cãi việc đỗ xe trước cửa nhưng không để lại số điện thoại và đâm hỏng chậu cây của chủ nhà. Thấy sự việc phức tạp, chị N trình báo Công an phường Đại Mỗ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã trưng cầu giám định về thiệt hại của chiếc xe. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ xác định tổng chi phí sửa chữa và thay thế cụm đèn là 56,3 triệu đồng.

Tác giả: P.A

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân