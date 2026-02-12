Khởi tố giám đốc công ty sản xuất hàng ngàn tấn muối iốt giả

Cơ quan công an thu giữ hàng chục tấn muối iốt giả được sản xuất tại công ty của bà Ơn vừa khởi tố - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) - để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm (muối iốt).

Theo công an, ngày 22-12-2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất muối iốt của công ty này và phát hiện hơn 35 tấn muối iốt đã đóng gói thành phẩm, cùng nhiều phương tiện, máy móc, tang vật liên quan.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối iốt gửi giám định tại Phân viện Khoa học hình sự TP Đà Nẵng.

Kết quả giám định cho thấy hàm lượng iốt trong các mẫu chỉ đạt từ 2,57 đến 5,93mg/kg, trong khi hàm lượng iốt được công bố trên bao bì là từ 20 đến 40mg/kg.

Quá trình điều tra, bước đầu bà Ơn khai nhận trước năm 2024, iốt được Nhà nước cấp phát miễn phí nên bà chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói iốt (trọng lượng dao động từ 30g đến 50g) để trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Tuy nhiên, từ năm 2024, Nhà nước không còn cấp phát miễn phí iốt, để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, bà Ơn đã chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói iốt để trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên. Đến khoảng tháng 10-2025, lượng iốt tiếp tục bị pha loãng khi chỉ sử dụng 1 gói để trộn từ 3 tấn đến 4 tấn muối thành phẩm.

Tiếp tục điều tra mở rộng, công an đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn muối iốt giả mà công ty đã bán ra thị trường. Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định trung bình mỗi ngày công ty này sản xuất, tiêu thụ từ 4 đến 5 tấn muối iốt giả.

Chỉ trong năm 2025, Công ty TNHH Kiều Hưng đã bán ra thị trường khoảng 1.700 tấn muối iốt giả, chủ yếu tiêu thụ tại hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ