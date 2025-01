Khởi tố 3 đối tượng lợi dụng nghề xe ôm để bán ma túy

Trong tỉnh

Hôm nay (8/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.