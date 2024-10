Xóa đường dây buôn bán ma túy, thu giữ 1 khẩu súng và 4 viên đạn

Trước đó, 2 đơn vị phối hợp phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Văn Kỳ (SN 1983, quê Hà Tĩnh) cầm đầu nên đã tiến hành theo dõi.

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Kỳ và đồng bọn, thu giữ 80g ma túy, 1 khẩu súng và 4 viên đạn cùng một số tang vật có liên quan.

Khẩu súng thu được tại nơi ở của Kỳ.

Khẩu súng và đạn nói trên là của Nguyễn Văn Kỳ mua để "phòng thân" và cất giấu tại nơi ở (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Hiện cơ quan Công an tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý.

Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân