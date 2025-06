"Khối nghỉ hè" la hét thất thanh khi bất ngờ giẫm trúng vị khách lạ, phản ứng của đối phương khiến nhiều người nín thở

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi bé gái vô tình giẫm phải đuôi rắn khi vừa mở cửa phòng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc được camera an ninh tại một hộ dân ghi lại được vào khoảng 14h26 chiều 25/5 vừa qua.

Your browser does not support the video tag.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khi bé gái vừa bước ra khỏi phòng, cô vô tình giẫm trúng đuôi một con rắn đang bò vào trong nhà. Bất ngờ phát hiện "vị khách không mời", cháu bé hoảng hốt hét to rồi nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài để tìm người lớn cầu cứu.

Trong khi đó, con rắn dường như cũng hoảng sợ khi có người xuất hiện. Tuy nhiên may mắn con rắn không quay lại tấn công cô bé mà chỉ nhanh chóng tìm cách bò trốn ra khỏi hiện trường.

Đoạn clip ngắn chưa đầy vài giây nhưng đủ khiến người xem “nín thở” vì lo sợ cho sự an toàn của bé gái. Nhiều người cho rằng tình huống này rất may mắn, bởi nếu là loài rắn độc và phản ứng theo bản năng, hậu quả có thể nghiêm trọng.

Tài khoản D.L chia sẻ, "Xem mà tim đập thình thịch! May mà con rắn không tấn công, chứ bé gái nhỏ xíu như vậy thì biết làm sao."

"Nhà có trẻ nhỏ cần đặc biệt chú ý kiểm tra cửa nẻo, nhất là khu vực nông thôn hay gần bờ bụi. Rắn bò vào nhà không hiếm, nên cần dạy trẻ cách nhận biết và giữ khoảng cách an toàn khi thấy những con vật lạ", một người khác nhắc nhở.

Một số ý kiến cũng cho rằng cần tăng cường vệ sinh quanh nhà, phát quang bụi rậm, bịt kín các khe hở để ngăn ngừa rắn và các loài bò sát khác bò vào không gian sinh hoạt.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội như một lời nhắc nhở về sự an toàn của trẻ nhỏ trong gia đình.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn