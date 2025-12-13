Giao nhầm đơn, shipper nằm khóc lăn lộn trên sàn nhưng dân mạng lại chỉ trích khách đặt đồ ăn

Công việc giao đồ ăn vốn đã nhiều áp lực: chạy ngoài đường nắng mưa, canh đồng hồ từng phút, xử lý hàng loạt yêu cầu từ khách, lại phải giữ đồ ăn nóng - lạnh đúng chuẩn. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể "bay" cả ngày công. Chính trong bối cảnh đầy căng thẳng ấy, một câu chuyện ở Trung Quốc đã khiến dân mạng bức xúc vì sự bất công mà một shipper phải chịu.

Sự việc xảy ra tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Trong đoạn video lan truyền, một shipper nằm gục xuống sàn bệnh viện, vừa ôm đầu vừa khóc nức nở, thậm chí còn lăn lộn đau đớn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh giao nhầm đơn ăn. Chuyện giao sai, vốn dĩ là lỗi của shipper, nhưng cả phía khách và phía shipper có thể cùng nhau giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác.

Trong video, người nhận đồ - một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân - đã có thái độ vô cùng hống hách và được cho là đã xúc phạm shipper. Không rõ đã xảy ra tranh cãi gì trước đó, nhưng chỉ thấy shipper suy sụp đến mức ngồi gục xuống đất mà khóc.

Đáng nói hơn, người đàn ông ấy không dừng lại ở đó. Anh ta cầm túi đồ ăn, nhét vào tay shipper đang nằm dưới đất và bảo anh "cầm lấy". Nếu sau đó người đặt đồ ăn quay lưng bỏ đi, câu chuyện có lẽ đã không gây phẫn nộ đến vậy. Nhưng không, người đàn ông cúi xuống và nhổ thẳng một bãi nước bọt vào shipper đang nằm bất lực dưới đất.

Khoảnh khắc ấy khiến mạng xã hội bùng nổ phẫn nộ.

Chỉ sau ít giờ, danh tính hai bên bị cư dân mạng nhanh chóng truy tìm. Shipper được cho là học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp, tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm. Còn người đàn ông nhổ nước bọt bị nghi là một streamer/game thủ nổi tiếng, sở hữu hàng triệu người theo dõi. Thông tin này càng khiến dư luận dậy sóng.

Nhiều bình luận thể hiện sự tức giận thay cho shipper:

- "Tôi định vào tài khoản hỏi anh streamer này cho rõ nhưng trang đã khóa bình luận. Nhìn là biết ai đúng ai sai."

- "Xem mà đau lòng thật sự. Nghề nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Người ta đổ mồ hôi kiếm tiền, sao lại bị xem thường? Bộ bạn chắc chắn cả đời không bao giờ sai à? Huống hồ cậu bé này còn rất trẻ."

- "Tôi ở ngay An Huy, bà ngoại tôi đang nằm viện. Tôi thấy tận mắt. Shipper giao nhầm nên xin trả lại. Còn tên streamer nhất quyết không chịu, còn chửi 'không có não'. Shipper không cãi, hắn càng mắng. Shipper bỏ đi, vừa ra hành lang thì khóc. Bác sĩ đều chỉ trích hắn. Hắn tức chạy ra đá shipper ngã. Người xem tụ lại ngày càng đông. Đây là tôi nghe chính bác sĩ kể lại."

Bên cạnh đó, vẫn có một số bình luận cố tình bảo vệ người đặt đồ: "Phải xem nguyên nhân chứ. Tôi tin XXX (tên nam streamer), không đời nào anh ấy tự nhiên đánh người. Chắc chắn shipper làm gì sai lắm…"

Dù video không ghi lại toàn bộ tình huống, nhưng cách hành xử mang tính xúc phạm của người đàn ông được cho là người nổi tiếng trên mạng khiến dân mạng phẫn nộ. Đoạn clip sau đó lan truyền trên nhiều nền tảng lớn tại Trung Quốc.

Câu chuyện lần này một lần nữa làm nổi bật những áp lực mà shipper giao đồ ăn phải đối mặt mỗi ngày: Chạy ngoài đường bất kể thời tiết, đôi khi bị ướt cả người nhưng vẫn phải giữ nguyên chất lượng đồ ăn. Thời gian giao hàng bị tính từng phút, chỉ trễ vài phút là bị phạt hoặc bị đánh giá xấu. Khách hàng khó tính, yêu cầu liên tục, thậm chí nhiều người dễ nổi nóng. Những sai sót nhỏ như nhầm đơn, đi nhầm tầng, trễ vài phút… cũng bị trách mắng, đánh giá 1 sao ảnh hưởng cả thu nhập.

Dù trách nhiệm của shipper là giao đúng đơn, đúng giờ, nhưng trong một vài tình huống, khách đặt đồ nên tìm hiểu rõ lý do, thông cảm nếu có thể và cùng tìm cách giải quyết tốt nhất. Sự cảm thông và tôn trọng cơ bản là điều mà khách hàng hoàn toàn có thể dành cho những người đang vất vả mưu sinh từng ngày.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn