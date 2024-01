Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn khiến 16 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát cho biết ít nhất ba người, trong đó có hai phụ nữ, đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ tai nạn đường bộ liên quan đến hai xe máy, một xe 3 bánh, một máy kéo và một chiếc SUV ở khu vực Borigumma, quận Koraput, bang Odisha, Ấn Độ hôm 26/1.

Bộ trưởng Odisha Naveen Patnaik cũng tuyên bố trợ cấp 3 vạn Rupee cho gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Cảnh sát thông báo rằng tình trạng của 4 trong số 13 người bị thương được cho là nguy kịch và họ đã được chuyển đến Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện Saheed Laxman Nayak ở Koraput. Những người bị thương khác đã được đưa vào Trung tâm Y tế Cộng đồng (CHC) tại Borigumma.

Trong clip ghi lại được từ camera giám sát, có thể thấy một chiếc SUV và một chiếc xe 3 bánh đi từ cùng một hướng, còn một chiếc máy kéo đi từ hướng ngược lại. Chiếc SUV đang di chuyển với tốc độ cao và cố gắng vượt xe 3 bánh. Cảnh sát cho biết cùng lúc đó, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao từ hướng ngược lại đang cố gắng vượt máy kéo đã đâm vào chiếc SUV.

Người lái chiếc SUV bị mất lái và tông vào xe 3 bánh. Hậu quả của cú va chạm, chiếc xe 3 bánh bị lật ngược và một số người trong số 15 hành khách đi trên xe ngã xuống đường. Hai người trong số họ tử vong ngay tại chỗ.

Cảnh sát cho biết thêm, khi chiếc SUV tông vào xe kéo, một chiếc xe máy khác đi từ hướng ngược lại đã tông vào chiếc SUV khiến người cầm lái tử vong tại chỗ.

Tác giả: Hải Vân (Theo NDTV)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn