Khoảnh khắc người dân hợp sức nâng ô tô, cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm

Clip: Người dân hợp sức nâng ô tô để cứu nữ sinh lớp 8 mắc kẹt.

Ngày 8-5, cơ quan chức năng phường 1 Bảo Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, khiến 1 nữ sinh bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, ông Đ.T.T. (58 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) điều khiển ô tô trên đường Lý Thường Kiệt. Khi đến giao lộ với đường Hoàng Văn Thụ, ô tô này tông vào xe đạp điện do em T.G.A. (học sinh lớp 9) điều khiển, chở theo em gái ruột là T.N.M.A. (học sinh lớp 8).

Vụ tai nạn khiến em T.G.A. ngã xuống nhưng may mắn xây sát nhẹ, nhưng em gái ruột thì bị mắc kẹt dưới gầm ô tô. Phát hiện vụ tai nạn, khoảng 10 người dân xung quanh đã chạy tới, hợp sức nâng chiếc ô tô và đưa em M.A. ra ngoài, đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu.

Người dân hợp sức nâng chiếc ô tô lên để đưa nữa sinh ra ngoài.

Theo thông tin từ bệnh viện, kiểm tra ban đầu nữ sinh lớp 8 nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động