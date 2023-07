Kho biển số đấu giá bị chê 'xấu, nhiều đuôi 49, 53': Cục Cảnh sát giao thông nói gì?

Dãy biển số có đuôi 53 trong kho số của TP.HCM chuẩn bị đưa đấu giá - Ảnh chụp màn hình

Bộ Công an mới đây đã công bố danh sách 153.000 biển số ô tô đưa ra đấu giá trong phiên thứ nhất để người dân tham gia. Đợt đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 20-8.

Tuy nhiên, một số người dân cho rằng nhiều dãy biển số được Bộ Công an đưa ra chưa đẹp. Thậm chí trong kho biển số đấu giá còn có rất nhiều biển đuôi 49, 53, hay đủ cả bộ số 4953, vốn bị chê là "xấu, đen đủi" cho chủ xe.

'Một số người coi biển 49, 53 là xấu nhưng cũng có người lại coi đó là biển số đẹp'

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại bảng số của tỉnh Cao Bằng có khá nhiều biển 5 số có đuôi 49, 53 như 11A10749, 11A10753, 11A10653..., của Lạng Sơn như 12A21949, 12A22053...

Tại Hà Nội như các biển 30K59549, 30K56953, 29K06843..., TP.HCM như 51K93349, 51D92253...

Anh Nguyễn Văn Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng dù là "bất thành văn" nhưng quan niệm tránh số 49, 53 khi đi bấm biển số, nhất là với ô tô vẫn cứ ăn sâu trong nhiều người.

"Tôi cũng mới vào xem danh sách biển số đấu giá nhưng thực sự thấy biển chưa phải là những số đẹp lắm. Chưa kể, khá nhiều biển số đuôi 49, 53.

Dân mình vẫn có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chẳng ai muốn bấm vào mấy số đuôi đó. Giờ bảo bỏ mấy chục triệu đặt cọc để đấu giá mà vào số đó chắc chả mấy ai muốn mua", anh Tiến nói.

Đồng quan điểm đó, anh Hải Long (Long Biên, Hà Nội) cũng bày tỏ việc từ lâu mọi người đã quan niệm về biển số hay số điện thoại đẹp phải là tứ quý, ngũ quý, lộc phát... hay các số tiến. Còn với biển đuôi 49, 53 hay cả 4953 được cho là biển xấu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nêu rõ việc không đưa ra khái niệm số đẹp, số xấu. Bởi theo vị này, việc số đẹp hay xấu là do cảm tính, sở thích của từng người dân.

"Với một số người coi biển số 49, 53 là xấu nhưng cũng có người lại coi đó là biển số đẹp. Do đó, việc xấu hay đẹp là do quan niệm, sở thích của từng người. Còn danh sách dãy biển số này đã được Bộ Công an duyệt và công bố công khai", vị này nói.

Bấm biển số định danh 49, 53 có được đổi?

Liên quan đến vấn đề biển số định danh dự kiến được thực hiện từ ngày 15-8, theo thông tư 24/2023, một số người dân cũng đặt vấn đề việc biển số định danh sẽ đi theo suốt đời chủ xe, do đó nếu chẳng may bấm vào các số đuôi 49, 53 hay 4953 được coi là số xấu có được đổi không?

Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ theo quy định hiện hành và tại thông tư 24 sẽ có hiệu lực từ ngày 15-8 thì việc cấp lại, cấp đổi biển số xe chỉ trong một số trường hợp.

Cụ thể, tại thông tư 24 quy định, trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe khi xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại.

Gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gãy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại thông tư.

Như vậy, theo quy định, chỉ các trường hợp nêu trên mới được đổi lại biển số xe. Còn vì lý do biển số xe “xấu” kể cả trong thông tư mới cũng không có quy định, nói cách khác, không thuộc trường hợp được đổi lại biển số.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ