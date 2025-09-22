Khen thưởng 87 tập thể, giáo viên điển hình tiên tiến Nghệ An

Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Quốc Huy

Khen thưởng 18 tập thể các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Trong 5 năm vừa qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Từ các phong trào chung đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân có thành tích cao, góp phần đưa giáo dục Nghệ An nhiều nhiều thành tích nổi bật, giáo dục mũi nhọn luôn ở tốp dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05-Chỉ thị Trung ương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục đã triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy - cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của giáo viên trong toàn ngành.

Nhiều thầy, cô giáo đã vượt qua thử thách, khó khăn, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện, sinh hoạt, những trở ngại về phong tục tập quán, ngôn ngữ... để giữ vững truyền thống nhà giáo, yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp "trồng người".

Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ quản lý giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có nhiều cách làm mang tính đột phá để xây dựng ngành và đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ, đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh nhà. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

"Bằng tất cả sự chân thành, trân trọng, tôi xin cảm ơn những điển hình tiên tiến, những nỗ lực và cống hiến vô cùng quý báu của những tập thể, cá nhân đã được vinh danh qua các danh hiệu, phần thưởng cao quý; những gương mặt điển hình tiên tiến có mặt ở tại Hội nghị này" - ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Các giáo viên điển hình tiên tiến được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Quốc Huy

Bên cạnh đó, để có thành tích cao hơn nữa, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng: Thi đua phải trở thành việc làm thiết thực, gắn với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mỗi cá nhân cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, coi đó là đóng góp cho lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng và sự phát triển chung của ngành.

Thứ hai, đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua: Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm học, từng địa bàn. Cần bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi đua; trong đó, xuyên suốt vẫn là phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ nhà giáo "vừa hồng, vừa chuyên".

Khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Quốc Huy

Thứ ba, chú trọng bồi dưỡng và khen thưởng kịp thời: Tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng. Kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể nhỏ, giáo viên trực tiếp đứng lớp, học sinh ở vùng khó khăn – tạo động lực, khích lệ tinh thần thi đua rộng khắp và bền vững.

