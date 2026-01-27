Khảo sát triển khai thực hiện điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Quang cảnh buổi làm việc

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phòng, chống ma túy đến năm 2030 được triển khai điểm tại 03 tỉnh Điện Biên, Nghệ An và Tây Ninh. Việc triển khai điểm nhằm đánh giá thực tiễn, hoàn thiện cơ chế, giải pháp để nhân rộng trong phạm vi cả nước.

Nghệ An là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, với tuyến biên giới dài, nhiều cửa khẩu, cùng hệ thống giao thông liên vùng, liên quốc gia đa dạng. Đây vừa là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy, nhất là hoạt động vận chuyển xuyên quốc gia, trung chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh báo cáo tình hình phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh

Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Nghệ An xác định việc được Trung ương lựa chọn là địa phương triển khai thực hiện điểm Chương trình MTQG phòng, chống ma túy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị rất nặng nề. Ngay từ đầu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương; phân công rõ trách nhiệm cho từng Sở, ngành, địa phương với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.

Đến nay, việc triển khai Chương trình bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị; các Sở, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai, địa phương đang gặp một số khó khăn, vướng mắc lớn, nhất là về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng phục vụ công tác cai nghiện ma túy. Hệ thống cơ sở cai nghiện công lập còn hạn chế; một số nội dung chuyên ngành chưa có hướng dẫn đầy đủ, thống nhất từ Trung ương, gây khó khăn cho địa phương trong tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả…

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng đề nghị Trung ương sớm thông báo và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Trung ương sớm thông báo và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình, cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, ngay trong đầu năm 2026 để địa phương chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện điểm; Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, định mức kinh tế – kỹ thuật, cơ chế chi cho các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ Nghệ An về đào tạo, tập huấn, hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm, nhất là các mô hình cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai.

Thành viên Đoàn công tác giải đáp các kiến nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các dự án, tiểu dự án thực hiện tại Nghệ An; phân tích những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị, đề xuất để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình như: Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Nghệ An; trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn; nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện cộng đồng tại các cơ sở y tế cấp xã; tăng cường kinh phí cho công tác truyền thông, tổ chức các chương trình, cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống ma túy học đường tại các trường học trên địa bàn; công tác vay vốn, hỗ trợ việc làm đối với các trường hợp sau cai và công tác tái hòa nhập cộng đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn của lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình MTQG phòng, chống ma túy một cách đồng bộ, thực chất; gắn chặt kết quả thực hiện Chương trình với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, tập trung cao độ cho công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy; chủ động chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, sẵn sàng khởi công ngay khi được Trung ương phân bổ vốn; đồng thời tăng cường giám sát tiến độ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực được giao. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chuyên trách mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm; kiên quyết không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Làm tốt công tác giảm cầu thông qua việc rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; từng bước triển khai hiệu quả các mô hình cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai theo đúng định hướng của Chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Cường – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Cường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ban, ngành trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình. Đại tá Nguyễn Văn Cường mong muốn tỉnh Nghệ An mạnh dạn, chủ động trong quá trình thực hiện Chương trình, qua đó rút ra những cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy để triển khai trong cả nước. Đồng thời, trong quá trình thực hiện kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, cùng ngày, Đoàn khảo sát đã đến làm việc tại phường Trường Vinh, khảo sát thực tế công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy; quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn