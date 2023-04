Khám phá ốc đảo xanh yên bình xứ Nghệ

Được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” của miền Tây xứ Nghệ. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh vẽ, ốc đảo chè xanh Thanh Chương đã thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm vùng đất này.

Từ trên cao nhìn xuống, du khách bị choáng ngợp bởi khắp nơi đều là một màu xanh ngát: màu xanh của núi, màu xanh của nước và màu xanh của đồi chè trải dài bất tận.

Chè ở Lâm Đồng, Thái Nguyên hay Sơn La được trồng ở trên đồi. Chè ở Đồi chè Thanh Chương Nghệ An được trồng trên các ốc đảo nhỏ. Toàn bộ các ốc đảo này được bao quanh bởi hệ thống đập nước Cầu Thau, rộng khoảng 80ha. Từ trên cao nhìn xuống, du khách bị choáng ngợp bởi khắp nơi đều là một màu xanh ngát: màu xanh của núi, màu xanh của nước và màu xanh của đồi chè trải dài bất tận.

Đồi chè có đến hàng chục ốc đảo chè lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều nằm trọn trong đập Cầu Thau trong xanh. Tất cả chè ở đây đều được gieo trồng và chăm sóc kỹ lưỡng bởi khoảng 200 hộ gia đình. Có 3 giống chè chính được trồng ở đồi là: chè Sơn La, chè Thái Nguyên và chè Lâm Đồng. Đồi nào cũng tươi tốt, cho nhiều sản lượng, và diện tích trung bình của một đồi chè là khoảng 1 ha.

Ốc đảo chè được thiết kế hình bậc thang theo chiều xoắn ốc vô cùng độc đáo, chúng trông giống hệt như những mê cung vậy. Trên mỗi ốc đảo đều có những lối đi mòn để thuận tiện cho việc tưới tiêu và ngăn cách các rẫy chè với nhau.

Đồi chè Thanh Chương có một điểm đặc biệt là luôn xanh mát quanh năm, không bị phụ thuộc vào tính mùa vụ như nhiều đồi chè khác. Do vậy, du khách có thể đến du lịch vào bất cứ mùa nào.

Đồi chè Thanh Chương Nghệ An – Địa điểm du lịch chè đẹp nhất nhì ở Việt Nam.

Vào mùa hè, khí hậu của Nghệ An nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, do được bao trọn bởi núi non, sông nước, khí hậu ở đồi chè Thanh Chương vẫn tương đối dễ chịu. Du khách có thể lựa chọn tham quan vào sáng sớm để tránh nắng, tận hưởng không gian xanh mát, trong lành trên các ốc đảo chè.

Do được bao quanh bởi đập nước, du khách chỉ có thể di chuyển tham quan đồi chè Thanh Chương Nghệ An bằng thuyền hoặc xuồng máy. Nếu muốn tận hưởng không gian yên bình, du khách có thể chọn thuyền. Mỗi thuyền ở đây được chở tối đa 4 -10 người, tùy kích cỡ. Du khách được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ với mức giá dao động từ 100 đến 150 nghìn đồng/ngày. Ngồi trên thuyền di chuyển qua các ốc đảo, du khách như được một lần đến với miền Tây sông nước, tận hưởng vẻ đẹp non xanh nước biếc cùng đồi chè trải dài bất tận.

Phóng viên Tạp chí Đông Nam Á Tăng Thành và gia đình tham quan đồi chè Thanh Chương

Tham quan đảo chè thật sự mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc khó tả, nhất là lúc ngồi trên thuyền đi giữa hồ nước mênh mông len qua những ốc đảo chè xanh ngát. Có lẽ vì vậy, từ khi đồi chè làm du lịch, lượng khách tìm đến mỗi ngày càng đông, từ thanh niên, thiếu nữ, những lứa đôi đang yêu đến dân phượt, giới nhiếp ảnh, nhà văn, nhà thơ muốn tìm cảm hứng cho những tác phẩm của mình. Đặc biệt, sự hấp dẫn của đảo còn một lý do khác là từ đây khách có thể dễ dàng khám phá, thưởng lãm nhiều cảnh đẹp khác trong vùng như thác Cối (Thanh Hà), thác Lụa (Thanh Hương), đập Đong Đanh (Võ Liệt) …

Tác giả: Tăng Thành

Nguồn tin: tapchidongnama.vn