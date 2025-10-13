Khám phá ngôi trường chuyên ở Hà Tĩnh, đào tạo toàn Thủ khoa, nhìn “bảng vàng” thành tích mà choáng ngợp

Điểm chuẩn cao ngất ngưởng, cơ sở vật chất xịn sò

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiền thân là Trường Phổ thông Năng khiếu Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 10/1991 với sứ mệnh phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn văn hóa cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Những ngày đầu thành lập nhà trường chỉ có 19 cán bộ giáo viên, nhân viên cùng 149 học sinh, chia thành 6 lớp thuộc hai môn chuyên Văn và Toán. Dù còn nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất, thầy và trò vẫn quyết tâm xây dựng nền móng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đến nay, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã và đang đào tạo học sinh ở 11 môn chuyên gồm: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Tiếng Anh và hai môn chuyên ngoại ngữ hiếm trường đào tạo là tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.

Hơn 30 năm qua trường THPT Chuyên Hà Tĩnh luôn chú trọng thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân lực để từng bước đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng dạy học.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và rèn luyện toàn diện của học sinh. Khuôn viên trường rộng rãi, được quy hoạch hài hòa với nhiều cây xanh, tạo nên không gian học tập trong lành, chuẩn mô hình “trường học xanh - sạch - đẹp”. Các phòng học được thiết kế thoáng mát, bố trí khoa học và trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng, máy chiếu cùng hệ thống thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến.

Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư các phòng bộ môn và phòng chức năng phục vụ giảng dạy chuyên sâu cho từng khối lớp chuyên, giúp học sinh phát huy tối đa năng lực nghiên cứu và sáng tạo. Khu thể thao với sân bóng đá, sân bóng rổ, cùng khuôn viên sinh hoạt ngoại khóa là điểm nhấn, góp phần nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần cho học sinh đúng với định hướng đào tạo toàn diện của ngôi trường danh tiếng này.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, trường có hơn 900 thí sinh tham gia thi tuyển, tỉ lệ chọi đạt 1/2. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp có mức điểm chuẩn cao nhất, yêu cầu tổng điểm các bài thi đã tính hệ số đạt từ 47,15 trở lên, kèm điều kiện đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp chuyên tương ứng.

Các lớp chuyên khác như chuyên Địa lý điểm chuẩn 45,25 điểm, chuyên Lịch sử 44,75 điểm… nhìn chung điểm chuẩn các môn chuyên khá cao, đòi hỏi thí sinh thi tuyển phải có kiến thức sâu rộng, tập trung ôn luyện môn chuyên từ sớm để có thể hoàn thành bài thi Toán - Văn - Anh và môn chuyên.

Muốn trở thành học sinh của trường đòi hỏi thí sinh dự thi vào lớp 10 phải chuẩn bị nền tảng kiến thức tốt và chủ động mở rộng kiến thức chuyên sâu ở môn chuyên đăng ký thi tuyển.

Nhiều năm liền có Huy chương Olympic quốc tế

Trong 5 năm trở lại đây, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã khẳng định vị thế của một ngôi trường dẫn đầu với hàng loạt thành tích ấn tượng, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ cả ở chất lượng giáo dục đại trà lẫn đào tạo mũi nhọn. Ở nhiều kỳ thi, các môn chuyên của trường liên tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh; hàng trăm học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, trong đó có em đạt 30/30 điểm tuyệt đối - minh chứng cho nền tảng học thuật vững vàng và tinh thần nỗ lực không ngừng.

Song song với đó, phong trào học ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cũng phát triển mạnh mẽ. Số lượng học sinh đạt chứng chỉ IELTS, SAT ngày càng tăng, nhiều em lọt vào nhóm 1–2% điểm SAT cao nhất toàn cầu, mở rộng cánh cửa bước ra thế giới.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 đánh dấu cột mốc rực rỡ khi nhà trường có 496 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó 21 giải Nhất, cùng 4 huy chương Olympic quốc tế ở các môn Hóa học và Toán học (3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc).

Cụ thể, kỳ thi HSG Quốc gia năm 2025, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lọt vào TOP những trường có số lượng giải HSG cao. Có đến 78 học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong số 84 thí sinh của tỉnh nhà đạt giải thưởng danh giá.

Em Trần Minh Hoàng (lớp 12 chuyên Toán) đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2025 diễn ra tại Australia. Đây là lần thứ 2 em Trần Minh Hoàng đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế, đồng thời giúp Hà Tĩnh kéo dài thành tích có học sinh đoạt huy chương quốc tế liên tục 4 năm liền. Trước đó, vào năm 2024, tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế diễn ra tại Vương quốc Anh, em Trần Minh Hoàng cũng đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Em Trần Minh Hoàng (trái) đạt thành tích Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2025.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, lớp 12 chuyên Hóa - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có thành tích ấn tượng khi có 3 em là thủ khoa toàn tỉnh khối A00, B00; 5 em đạt trên 28 điểm, 5 em được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh của trường được xét tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục của nhà trường.

Lớp 12 Chuyên Hóa (niên khóa 2022-2025) của trường có đến 3 thủ khoa của tỉnh Hà Tĩnh.

Phía sau những thành tích rực rỡ suốt nhiều năm qua là hành trình bền bỉ của tập thể thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - nơi mỗi thành công đều được vun đắp bằng nỗ lực, tâm huyết và tinh thần không ngừng học hỏi. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật tri thức hiện đại, biến mỗi giờ học thành một trải nghiệm sáng tạo và truyền cảm hứng. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng của thầy cô và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh đã giúp các em phát huy tối đa tiềm năng, tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc.

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh còn tạo môi trường năng động để học sinh phát triển toàn diện thông qua hàng chục câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa như CLB Khoa học, Nghệ thuật, Truyền thông, Tình nguyện… Mỗi sân chơi là nơi các em rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng đam mê và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của mình, hướng đến hình mẫu học sinh tự tin, bản lĩnh và hội nhập.

Với bề dày thành tích và định hướng giáo dục hiện đại, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã và đang đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín được phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn làm bệ phóng vững chắc cho tương lai.

