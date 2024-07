Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội LHTN Việt Nam có anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Anh Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, các anh, chị Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam và Cổng tri thức Thánh gióng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá II; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Như Khôi, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành, thị. Các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh qua các thời kỳ.

Đại diện Hội LHTN các tỉnh Cụm Bắc Trung bộ, Thường trực Hội LHTN tỉnh Ninh Bình, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân Khu IV, Đoàn thanh niên tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh niên đài phát thanh truyền hình Việt Nam, Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn thanh niên tập đoàn Điện Lực Nghệ An cùng 260 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700.000 thanh niên toàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại phiên trọng thể, Đại hội tiếp tục triển khai nhiều nội dung quan trọng: Theo dõi phóng sự “Thanh niên Nghệ An – Khát vọng dòng Lam vươn biển lớn”, trình bày mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2024 – 2029; tiếp tục thảo luận, lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An…

Chị Nguyễn Thị Phương Thuý – Uỷ viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội phiên trọng thể

Trước đó, trong chương trình làm việc ngày 12/7, Đại hội đã tiến hành các nội dung: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá VI, báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban Hội tỉnh khoá VI, Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029…và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội đồng hành cùng Đại hội.

Các hoạt động an sinh xã hội đồng hành cùng Đại hội

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn đoàn kết các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên Nghệ An.Với khẩu hiệu: “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của thanh niên trên quê hương Bác Hồ, với mong muốn được đem tài năng, sức trẻ để xây dựng quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Nguồn tin: tinhdoannghean.vn