Khai mạc Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 là một trong sáu đại hội được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn là Đại hội điểm toàn quốc.

Các đại biểu biểu quyết.

Đại hội có sự tham dự của 260 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 700.000 thanh niên toàn tỉnh để bàn thảo, thống nhất, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, 148 đại biểu là cán bộ hội, chiếm 56,9%; 30 đại biểu là học sinh, sinh viên tiêu biểu, chiếm 11,5 %; 58 đại biểu đại diện các câu lạc bộ đội, nhóm, thanh niên tiêu biểu, chiếm 22,3 %; có 185 đại biểu là đảng viên, chiếm 71,2 %.

Về thành phần dân tộc, có 212 đại biểu dân tộc Kinh, chiếm 81,5%; 40 đại biểu dân tộc Thái, chiếm 15,4%; 8 đại biểu dân tộc Thổ, Khơ Mú và Ơ Đu cùng 2 đại biểu Phật giáo và 16 đại biểu Công giáo.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An lần thứ 7 có chủ đề: “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy khát vọng, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, bản sắc của thanh niên xứ Nghệ góp sức trẻ xây dựng Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy nhấn mạnh, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029; thảo luận và đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, gồm: tuyên dương thanh niên tiêu biểu; chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội “Tôi là thanh niên Nghệ An”; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; triển lãm tranh với chủ đề “Tự hào một dải non sông”; trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP Nghệ An.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 12 đến ngày 13/7.

Tác giả: Đình Phượng

Nguồn tin: Báo Nhân dân