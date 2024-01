Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Nghệ An 2024

Tham dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội nhà báo, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Hội báo xuân là một hoạt động văn hóa tinh thần đã trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm. Đây là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo công chúng báo chí, gắn kết sự đồng hành giữa báo chí với cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ những sản phẩm báo chí đầy tâm huyết, sáng tạo và hấp dẫn của đội ngũ những người làm báo trong năm qua. Đồng thời là dịp để tiếp tục khẳng định những thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An và báo chí cả nước.

Năm 2023, hoạt động báo chí trên địa bàn Nghệ An dù đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan báo chí đã nỗ lực vượt lên, thích ứng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Báo chí Nghệ An đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Đồng thời thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An ra cả nước và thế giới.

Báo chí tỉnh Nghệ An đã gặt hái nhiều thành công trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Bộ TT&TT đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023, trong đó, Báo Nghệ An lọt tốp 2 cơ quan báo chí dẫn đầu khối báo chí địa phương. Báo Nghệ An cũng là đơn vị đạt nhiều giải báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng và các giải của các Bộ, ngành trung ương. Đài PT-TH Nghệ An đậm dấu ấn thành công trong một năm chuyển đổi số, phát triển đa nền tảng, dẫn đầu các đài địa phương về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền thông số. Kênh youtube Nghệ An TV vượt mốc 1 triệu 350 ngàn người đăng ký, trở thành một trong số ít kênh đạt nút Vàng của Youtube, thu hút hơn 500 triệu lượt xem. Kết quả đó cho thấy sự quyết liệt, quyết tâm trong chỉ đạo và hướng đi đúng của hai cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh nhà.

Các đại biểu cắt băng khai trương Hội báo xuân, chính thức mở cửa gian trưng bày và đọc báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Nghệ An năm 2024

Bên cạnh đó, năm 2023 cũng là năm ghi nhận các cơ quan báo chí của tỉnh và nhiều cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn đã dành nhiều thời lượng, có nhiều bài viết, hình ảnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Công tác phối hợp trong định hướng, chỉ đạo, tập hợp đội ngũ báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội nhà báo ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan báo chí, các phóng viên nhà báo trên địa bàn cũng góp phần tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều hội viên Hội nhà Báo tỉnh Nghệ An đã đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, giải báo chí các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Báo chí cách mạng Việt Nam đang hướng tới dấu mốc lịch sử tròn 100 năm vào năm 2025. Trong bối cảnh đầy biến động, nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng xuất hiện không ít thuận lợi thời cơ, các cơ quan báo chí trên địa bàn càng phải nỗ lực sáng tạo nhiều hơn nữa, cần đi tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới quy trình quản trị, sản xuất, nâng cao chất lượng đội ngũ cả về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức. Báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò vị thế dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền, cổ vũ các điển hình nhân tố mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu khai mạc

Thay mặt toàn thể hội viên Hội nhà báo Tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Hội nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, sự phối hợp, đồng hành của các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động, có thêm nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sản xuất chương trình, sáng tạo tác phẩm; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hoạt động tác nghiệp báo chí theo đúng pháp luật để báo chí luôn giữ vững được niềm tin trong lòng bạn đọc.

Ban Tổ chức trao quà của các cơ quan Báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh vận động quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bằng ngày lương của mình để tặng quà Tết cho 40 hộ gia đình chính sách

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày ấn phẩm của các cơ quan báo chí tại Hội Báo Xuân 2024

Ban tổ chức trao tặng ấn phẩm báo Xuân 2024 cho Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Phố đi bộ thành phố Vinh để trưng bày tại Phố đi bộ ở đường Hồ Tùng Mậu và Quảng trường Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhân dân và du khách

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn