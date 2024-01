Triển khai công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2024

Quang cảnh hội nghị

Toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Trong năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương giao và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đề ra trong năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh báo cáo kết quả hoạt động BHXH, BHYT năm 2023

Việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương pháp chỉ đạo và cách thức triển khai thực hiện; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có xu hướng phát triển qua từng năm. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng, như: Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bảo trợ xã hội… đã được các cấp chính quyền quan tâm, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định.

Tính đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có 385.131 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 24,9%, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh. 2.911.787 người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022 (tăng 1,18%), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93% so với dân số, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh; 251.742 người tham gia BHTN, tăng 8.171 người so với cuối năm 2022 (tăng 3,35%), đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 16,03%, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 8.873,3 tỷ đồng; đạt 102,71% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, tăng 1.018,6 tỷ đồng (tăng 12,97%) so với cùng kỳ năm 2022.

Các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo và mở rộng. Nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, có chi phí lớn đã được thanh toán cho người bệnh có thẻ BHYT, góp phần đảm bảo quyền lợi của người dân.

Toàn tỉnh giải quyết chế độ BHXH cho 170,1 nghìn lượt người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 5,6 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú và điều trị nội trú, tăng 543 ngàn lượt khám chữa bệnh (tương ứng tăng 10,66%) so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng chế độ. Công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT được quan tâm; qua đó góp phần phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH và kiểm soát chi phí trong khám chữa bệnh BHYT gắn với việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT…

Tuy nhiên, tốc độ phát triển, tỷ lệ bao phủ BHXH của tỉnh Nghệ An vẫn đạt kết quả chưa cao so với tỷ lệ chung của cả nước và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện dừng không tiếp tục tham gia có xu hướng tăng; số người đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần lớn, trong năm 2023 có 26.668 lượt người, tăng 7.220 người (37,4%) so với năm 2022. Hiện số đơn vị và số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2024

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nguyễn Đức Hòa phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả BHXH tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2023.

Về nhiệm vụ năm 2024, các đồng chí lãnh đạo đề nghị BHXH tỉnh, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tích cực, đổi mới, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Trong tuyên truyền cần có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã, phường trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động đối với Luật BHXH, BHYT giúp người lao động hiểu rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước để tự bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

Đồng thời, tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, đẩy mạnh các giải pháp để tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, tăng cường công tác thu, giảm nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT. Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Triển khai các giải pháp để quản lý, sử dụng chi phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý, đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT; chú trọng công tác cảnh báo, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia gắn với lộ trình BHYT toàn dân.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, góp phần giảm tối đa tình trạng nợ BHXH, BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện tốt nhất các chế độ, chính sách cho đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa trao Huân Chương lao động hạng 3 cho BHXH huyện Tương Dương

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam”

Dịp này, BHXH huyện Tương Dương được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3. BHXH Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” cho 16 cá nhân; 2 tập thể được BHXH Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm 2024, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 81-KH/TU; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024. Theo đó phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHYT đạt 94%; tỷ lệ lực lượng lao động trên địa bàn tham gia BHXH đạt 25,7%.

