Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An khóa II, nhiệm kỳ 2023 -2028

Quang cảnh đại hội

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Nghệ An (Hội BVQLNTD) được thành lập theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh. Hội BVQLNTD Nghệ An là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Hội BVQLNTD Việt Nam. Tổ chức, hoạt động của Hội tuân thủ Điều lệ của Hội BVQLNTD Việt Nam, các quy định của pháp luật Nhà nước.

Đ/c Nguyễn Viết Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khóa I trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội khóa I, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thời gian qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các hoạt động tuyên truyền, các hội thảo, hội nghị, tư vấn khiếu nại người tiêu dùng, Hội BVQLNTD Nghệ An đã trở thành tổ chức đáng tin cậy trong công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ uy tín của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ chân chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cùng với Nhà nước ngăn chặn và hạn chế những gian dối trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo sự lành mạnh trong thương trường, thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội đời sống nhân dân trong tỉnh.

Hội BVQLNTD Nghệ An đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng hàng hóa cho các đơn vị, doanh nghiệp và người tiêu dùng với trên 2.500 người tham dự; phối hợp với Hội BVQLNTD Việt Nam, Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức lớp tập huấn, tư vấn “Một số điều cần biết khi lựa chọn hàng hóa dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi” với hơn 1.800 người tham dự. Hội đã phối hợp để giải quyết thành công 42 khiếu nại.

Bên cạnh đó, Hội đã tham gia khảo sát giá 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên thị trường tỉnh; tham gia khảo sát mặt hàng thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh; tham gia tuyên truyền, kêu gọi, đề cử doanh nghiệp tham dự Chương trình “sản phẩm, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” do Hội BVQLNTD Việt Nam và Tạp chí Thực phẩm và sức khỏe phối hợp tổ chức…

Tuy nhiên, thời gian qua, sự phối hợp giữa các Hội viên của Hội BVQLNTD còn hạn chế, tính chủ động và linh hoạt chưa cao; chưa đưa ra được những khuyến cáo, cảnh báo, hướng dẫn cụ thể cho người tiêu dùng trong địa bàn tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVQLNTD chủ yếu là lồng ghép trong các chương trình, hội nghị khác nên kết quả còn rất khiêm tốn, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Đa phần người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh còn giữ tâm lý e ngại, sợ phiền phức do đó không chủ động phản ánh, khiếu nại khi mua phải hàng giả, hàng chất lượng kém…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 -2028, Hội BVQLNTD Nghệ An tiếp tục đoàn kết, tập hợp hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động BVQLNTD trong tỉnh, làm cho Hội thực sự là nơi thu thập yêu cầu và nguyện vọng của người tiêu dùng để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức về tiêu dùng, BVQLNTD cho hội viên và ngoài xã hội, nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo ra những dịch vụ đảm bảo chất lượng, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tích cực tham gia cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thiết lập các đường dây nóng để người tiêu dùng được biết và cung cấp thông tin; phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về BVQLNTD...

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội BVQLNTD đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế và xây dựng xã hội văn minh, vì lợi ích của người dân.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Hội cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện các thủ tục để ban hành Điều lệ của Hội. Trong quá trình xây dựng Điều lệ, Hội cần nghiên cứu kỹ, tìm hiểu đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, đồng thời, căn cứ vào hoạt động thực tế của Hội để xem xét, đánh giá và quy định cụ thể các nội dung Điều lệ của Hội.

Trong quá trình hoạt động, Hội BVQLNTD cần lưu ý có sự kết nối chặt chẽ với các Hội liên quan và cách thức phối hợp trong hoạt động, từ đó, tạo dựng mạng lưới các tổ chức xã hội hoạt động hiệu quả trong công tác BVQLNTD trên phạm vi cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Hội cần đi sâu vào thực hiện một số hoạt động nhằm thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói của người tiêu dùng, là cầu nối giữa người tiêu dùng và cơ quan nhà nước. Tăng cường hoạt động hướng dẫn, tư vấn người tiêu dùng; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước thông tin về hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Hội làm tốt việc kết nối thông tin và tuyên truyền giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng nhằm BVQLNTD, giúp nhà sản xuất cải thiện thông tin sản phẩm, tăng cường kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phát hiện và xử lý đối với những thông tin sai lệch hoặc hiện tượng làm giả, làm nhái sản phẩm chính hãng; đồng thời là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong việc giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại đảm bảo quyền lợi cho cả người tiêu dùng và người sản xuất, cung ứng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Hội BVQLNTD xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVQLNTD; thông tin kịp thời về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông. Phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định. Phối hợp thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác BVQLNTD thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để phối hợp thực hiện…

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa cho các đồng chí tham gia Ban Thường vụ Hội BVQLNTD Nghệ An khóa II, nhiệm kỳ 2023 -2028

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội BVQLNTD Nghệ An khóa II, nhiệm kỳ 2023 -2028. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội BVQLNTD Nghệ An khóa II đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Hội.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn