Dấu mốc mới với Karate Nghệ An

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở VHTT, Công an Tỉnh, Sở GDĐT, các cơ quan báo chí; và 100 đại biểu bao gồm gồm toàn bộ các uỷ viên BCH Hiệp hội, các hội viên đại diện cho các huyện, thị, thành và các tổ chức tài trợ.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Karate Nghệ An đã đọc báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Ra mắt BCH Liên đoàn Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024 là nhiệm kỳ gặp rất nhiều khó khăn đối với các hoạt động tập luyện, giảng dạy Karate trên địa bàn toàn tỉnh khi mất khoảng thời gian hơn hai năm chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid – 19.

Dù còn nhiều thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực của Ban chấp hành Hiệp hội, cùng với sự đoàn kết của các hội viên, Hiệp hội Karate Nghệ An vẫn hoạt động có hiệu quả và có những bước tiến vượt bậc trong công tác phát triển phong trào.

Về chuyên môn, Hiệp hội đã tổ chức hệ thống hóa các CLB, các Võ đường đi vào hoạt động nền nếp bằng việc cấp Giấy phép hoạt động cho các CLB, võ đường trên toàn Tỉnh. Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho hơn 100 huấn luyện viên cho các cá nhân đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn,trình độ sư phạm và tư cách đạo đức.

Tổ chức các khóa tập huấn và thi trọng tài cấp Tỉnh, giới thiệu các trọng tài có đủ chuyên môn cao tham gia tập huấn và thi trọng tài cấp Quốc gia. Tính đến hết nhiệm kỳ thứ hai, Hiệp hội Karate Nghệ An đã có hơn 20 trọng tài cấp Quốc gia và gần 100 trọng tài cấp Tỉnh đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và VĐV có thành tích xuất sắc tại giải quốc gia tại Đại hội.

Bên cạnh đó, hàng năm Hiệp hội đã tổ chức tập huấn và thi lên đai cấp quốc gia cho gần 800 võ sinh và huấn luyện viên từ nhất đẳng đến ngũ đẳng. Thường xuyên mời các võ sư và chuyên gia nước ngoài về tập huấn nâng cao trình độ.

Nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi và nâng cao trình độ huấn luyện, tập luyện của võ sinh, huấn luyện viên và trọng tài, hàng năm Hiệp hội Karate Nghệ An đã định kỳ tổ chức các giải đấu: Giải Trẻ, Giải Cup các CLB và Giải vô địch Karate Tỉnh. Qua các năm, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức các giải đấu này ngày càng được nâng cao cả về mặt chất lượng và số lượng.

Đồng thời, thông qua các giải đấu, Hiệp hội Karate Nghệ An đã lựa chọn các VĐV ưu tú giới thiệu cho đội tuyển Tỉnh; thành lập đội tuyển đi thi đấu các giải trong nước và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Điển hình như tấm HCĐ tại Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2022.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Hiệp hội Karate Nghệ An cũng đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác tổ chức và phát triển trong suốt quá trình từ ngày thành lập đến nay.

Cụ thể, theo Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/4/2010, tổ chức Hiệp hội và Liên đoàn có cùng cấp, cùng chức năng nhiệm vụ, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tồn tại song song Liên đoàn võ thuật Tỉnh cùng các tổ chức hội võ thuật như: Hiệp hội Karate, Liên đoàn Vovinam Tỉnh, gây chồng chéo trong công tác quản lý, tổ chức.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và phát triển đội tuyển thành tích cao chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa Hiệp hội Karate và Sở VHTT, điều này dẫn đến việc thành tích thi đấu của đội tuyển chưa tốt, mặc dù phong trào tập luyện Karate của Tỉnh rất mạnh.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã đưa ra thảo luận về những yêu cầu cần thiết trong việc thay đổi tên gọi Hiệp hội Karate Nghệ An sang Liên đoàn Karate Nghệ An nhằm phù hợp với xu thế phát triển, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để có thể hội tụ tốt hơn các nguồn lực trong xã hội đối với việc xây dựng và phát triển phong trong tình hình mới. Về đề xuất này, 100% các đại biểu tham dự đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua việc đổi tên gọi.





Các đại biểu tham gia đại hội chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu cũng đã thống nhất giữ nguyên bộ máy điều hành của Ban thường vụ; bổ sung nhân sự và thay đổi các vị trí uỷ viên BCH để hỗ trợ công tác phát triển phong trào và quản lý các hoạt động của Liên đoàn sau khi đổi tên; sửa đổi bổ sung Điều lệ Liên đoàn.

Theo điều lệ sửa đổi, Liên đoàn Karate tỉnh Nghệ An sẽ là tổ chức xã hội hoá nghề nghiệp duy nhất tại Nghệ An đại diện cho tổ chức, hội viên Karate tỉnh trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên.

Liên đoàn có trách nhiệm xét duyệt và cấp phép mở các câu lạc bộ, các Võ đường Karate khi đảm bảo các yêu cầu theo các thông tư, nghị định của Chính phủ. Quản lý hoạt động của các Công ty đào tạo Võ thuật Karate, các Võ đường, các CLB Karate theo một hệ thống thống nhất.

BCH nhiệm kỳ I hứa hẹn sẽ mang đến những bước phát triển vượt bậc hơn trong thời gian sắp tới

Tổ chức các kỳ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Huấn luyện viên, trọng tài Karate trên toàn Tỉnh, tổ chức các kỳ thi đai đen của Liên đoàn từ nhất đẳng đến lục đẳng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện môn Võ Karate và chứng chỉ trọng tài Karate cấp Tỉnh. Xét duyệt các chương trình thi đai đen cấp quốc gia, các chương trình thi trọng tài cấp quốc gia, xét duyệt và ban hành Điều lệ các Giải thi đấu Karate trong toàn Tỉnh. Đề xuất các đội tuyển phong trào tham gia các Giải Karate Quốc gia.

Kết thúc Đại hội, Liên đoàn Karate Nghệ An đã công bố và ra mắt các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029.

