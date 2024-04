Nghệ An tổ chức thành công Giải Vô địch Karate trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ VII - năm 2024

Thể thao

Vừa qua tại Thị xã Cửa Lò Liên đoàn Karate Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải vô địch Karate trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ VII - năm 2024. Với sự tham gia tranh tài của 511 vận động viên đến từ 25 câu lạc bộ, võ đường của tỉnh Nghệ An và một số vận động viên đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Kon Tum. Giải được điều hành bởi 60 trọng tại cấp quốc gia trong và ngoài tỉnh.