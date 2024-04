Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An làm Bí thư Huyện ủy Tương Dương

Tân Bí thư Huyện uỷ Tương Dương (Nghệ An) Lê Văn Lương. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Nguồn tin Nhadautu.vn cho biết, ngày 10/4, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tương Dương (Nghệ An) sẽ tổ chức buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo đó, thực hiện quyết định số 2468-QĐ/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tương Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1984, tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, hiện đang là thạc sỹ chính trị học, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Tương Dương, ông Lê Văn Lương đã nhiều năm công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ An và đã trải qua nhiều vị trí khác nhau.

Ông Lê Văn Lương xuất thân từ cán bộ hợp đồng lao động tại Tỉnh đoàn Nghệ An từ năm 2008. Sau đó lần lượt kinh qua các chức vụ tại Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An; Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 10/2017 - 12/2020, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương; Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn.

Đến tháng 12/2020 đến nay, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tháng 6/2023).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn