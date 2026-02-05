Khả năng có áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2026 trên Biển Đông

Cơn bão PENHA có khả năng vào Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh: JMA

Một số trang dự báo nước ngoài đã phát bản tin về cơn bão này. Đây là cơn bão thứ 2 trên tây Thái Bình Dương trong năm 2026. Và khả năng là áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm nay tại Biển Đông.

Mô hình dự báo Tropical Storm Risk (TSR) cho biết cơn bão có tên PENHA hiện đang hoạt động ở phía đông Philippines. Mô hình dự báo của Nhật JMA cũng cho biết hình thái này đã thành bão với sức gió 18m/s, vùng gần tâm bão 25m/s.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, nhận định khoảng khuya ngày 7-2 cơn bão này sẽ vượt qua Philippines vào Biển Đông. Tuy nhiên nó chỉ ở cấp áp thấp nhiệt đới.

"Sau đó nó sẽ suy yếu rất nhanh bởi sự chi phối của khối không khí lạnh rất mạnh đang tràn về đúng đợt trên. Khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ tan ngay chứ ít phát triển thêm", bà Lan nhận định.

Tác giả: Lê Phan

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ