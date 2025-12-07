Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông giật cấp 8 và có xu hướng suy yếu dần

Lúc 7h ngày 7/12, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc – 124,3 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24–48 giờ tới:

Cảnh báo 48–72 giờ tới: Áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20–25 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Dự báo tác động trên biển: Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam giữa Biển Đông, bao gồm cả khu vực phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2–4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để có phương án tránh trú an toàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn