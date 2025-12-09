Áp thấp đã hình thành, dự báo Phan Rang, Phan Thiết mưa to

Dự báo đường đi của áp thấp ở nam Biển Đông - Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8 - 9 độ vĩ bắc; 114 - 115 độ kinh đông. Tức ở phía nam đặc khu Trường Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m và có mưa dông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Về thời tiết đất liền, từ chiều nay đến hết ngày mai TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to. Lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm/3h.

Đây cũng là khu vực vừa trải qua các trận lũ lớn do mưa to, hồ thủy điện và thủy lợi phải xả lũ, gây ra các trận lũ lớn từ Phú Yên cũ đến Bình Thuận cũ cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Chiều và đêm nay cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông. Lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to hơn 80mm.

Từ đêm mai, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Tác giả: Lê Phan

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ