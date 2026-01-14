Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 14-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 08.1 độ vĩ Bắc đến 132.0 độ Kinh Đông, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 14-1, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Ảnh minh họa

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của mùa bão năm 2026).

Cơn bão số 1 ở Tây Bắc Thái Bình Dương có vào Biển Đông?



Sau đó, bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines (do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông) và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông Bắc Philippines vào khoảng ngày 19 đến 20-1-2026.

Theo thống kê, năm 2025 đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và là năm thiên tai mưa bão cực đoan ảnh hưởng nặng nề tới nước ta.

Hàng chục kỷ lục về lượng mưa được ghi nhận đã khiến 20 con sông vượt đỉnh lũ lịch sử. Thiên tai đã khiến 468 người chết, thiệt hại hơn 100.000 tỉ đồng.

ENSO (El Nino South Oscillation) là dao động khí hậu tự nhiên ảnh hưởng mạnh đến thời tiết và khí hậu nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam. ENSO có 3 pha gồm La Nina với nhiệt độ mặt đại dương lạnh gây mưa bão nhiều, El Nino nhiệt cao gây nắng nóng hạn hán, và pha trung tính.

Năm 2026 được đánh giá là năm ENSO chuyển pha điển hình, từ La Nina yếu sang trung tính và cuối năm có khả năng hình thành El Nino yếu đến trung bình.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: "Với tính chất chuyển pha liên tục của hiện tượng ENSO quy mô lớn như vậy, điều kiện khí quyển - đại dương sẽ ở trạng thái bất ổn định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan như bão mạnh, mưa cường suất lớn… xuất hiện trong năm 2026".

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động