Kết quả Sông Lam Nghệ An 2-1 Becamex TP.HCM: Bất ngờ ở sân Vinh

Bàn thắng

Sông Lam Nghệ An: Moore (28’, 69’)

Becamex TP.HCM: Tùng Quốc (48’)

Màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex TP.HCM diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu, với màn đôi công giữa đôi bên. Phút 18, đội khách có cơ hội khi Minh Bình thoát xuống bên cánh phải. Đáng tiếc là cú dứt điểm của anh lại thiếu chính xác. Nỗi buồn của Minh Bình nhân lên gấp bội. Bởi 10 phút sau, SLNA có bàn mở tỷ số. Hồ Văn Cường thoát xuống thông minh rồi kiến tạo như đặt để Reon Moore dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Phút 34, SLNA suýt có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, nếu như Mạnh Quỳnh không bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt cầu môn Becamex TP.HCM. Cuối hiệp 1, Văn Cường bị ngã trong vòng cấm địa. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính không cho SLNA được hưởng quả phạt đền.

Khán đài sân Vinh thêm dậy sóng khi Becamex TP.HCM có bàn gỡ đầu hiệp 2. Phút 48, đội trưởng Ngô Tùng Quốc có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác, cân bằng1-1 cho đội nhà. Chịu bàn thua, SLNA đẩy cao nhịp độ hòng tạo sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Công - người vào thay Minh Toàn bị chấn thương ở phút 48.

Nỗ lực của SLNA được đền đáp ở phút 69. Từ pha phối hợp ăn ý với Olaha, Moore lập cú đúp bằng cú sút lạnh lùng trong vòng cấm, đưa SLNA vượt lên dẫn 2-1. Những phút cuối, Becamex TP.HCM dốc toàn lực tấn công nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ kín kẽ và kỷ luật của đội chủ nhà.

Thắng chung cuộc 2-1 trước Becamex TP.HCM, SLNA tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên BXH. Thầy trò Văn Sỹ Sơn thêm hy vọng trụ hạng V.League. Trong khi đó, Becamex TP.HCM dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh đã không có thêm kết quả có lợi, sau chuỗi trận đáng khen trước đó.

Dẫu sao, cả đôi bên cũng đã trình diễn một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Điều đó cũng cho thấy cuộc đua trụ hạng bắt đầu nóng dần, khi V.League bước đi gần nửa hành trình của mùa 2025/26.

Đội hình thi đấu

SLNA: Văn Bình, Bá Quyền, Văn Khánh, Văn Thành (Phan Văn Thành 74’), Mai Hoàng (Long Vũ 74’), Văn Cường, Khắc Ngọc (Xuân Bình 65’), Quang Vinh (Carlos Enrique 65’), Mạnh Quỳnh (Văn Huy 58’), Olaha, Moore.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn (Văn Công 35’), Tùng Quốc, Đình Khương, Milos, Minh Trọng, Minh Bình (Tuấn Cảnh 56’), Thành Kiên (Thanh Hậu 35’), Fereira, Thành Nhân (Văn Anh 56’), Ugochukwu (Ismaila 74’), Việt Cường.

