Kết quả SLNA 1-0 Đà Nẵng: Olaha ghi bàn từ chấm 11m

Đà Nẵng tiếp tục ở đáy bảng

Bàn Thắng

SLNA: Olaha (53' pen)

Thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. SLNA chủ động chơi chắc chắn do không chịu nhiều áp lực điểm số sau khi tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Ở phía đối diện, Đà Nẵng cũng không dám đẩy cao đội hình khi hàng thủ của họ chưa tạo được sự yên tâm, dù sở hữu những cái tên như Đỗ Phi Long hay Ngọc Hải.

Nhịp độ trận đấu vì thế diễn ra chậm, cơ hội rõ ràng gần như không xuất hiện. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một là pha dứt điểm đưa bóng vào lưới của Fortes. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo SLNA đã để bóng chạm tay trước đó nên không công nhận bàn thắng.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi, nhưng SLNA đã tận dụng tốt hơn cơ hội. Phút 53, từ một pha tổ chức tấn công bài bản, Văn Huy bị Đỗ Phi Long phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi xem lại VAR, trọng tài cho SLNA hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Olaha thực hiện thành công, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Niềm vui ghi bàn của SLNA

Bị dẫn bàn, Đà Nẵng buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. HLV Lê Đức Tuấn cũng thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội khách vẫn thiếu sắc nét, không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự chặt chẽ của SLNA, hoặc không thắng được thủ môn Văn Bình trong những pha dứt điểm.

Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 23 điểm. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi cùng PVF-CAND chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Đội hình xuất phát

SLNA: Văn Bình, Văn Quy, Xuân Bình, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Văn Khánh, Khắc Ngọc, Phi Long, Fortes, Gracia, Olaha.

Đà Nẵng: Văn Toản, Ngọc Hải, Quốc Nhật, Văn Sơn, Phi Long, Đình Duy, Nguyên Hoàng, Brandon, Ribamar, Văn Hữu, Minh Quang.

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn