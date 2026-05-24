Kết quả Becamex TP.HCM 0-1 SLNA: Thủ môn Cao Văn Bình giúp SLNA sớm trụ hạng!

Pha tấn công của SLNA trước khung thành đội chủ nhà. Ảnh: Gia Hân

BÀN THẮNG

SLNA: Văn Lương (52’)

THẺ ĐỎ

B.TP.HCM: Tấn Tài (89’)

Trước cuộc đối đầu này, Becamex TP.HCM gặp áp lực rất lớn khi bị Đà Nẵng bám sát do chỉ còn cách có 1 điểm trên bảng xếp hạng. Vì thế nếu trắng tay, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ đối diện với chiếc vé rớt hạng. Ở chiều ngược lại, SLNA cũng chưa trụ hạng, nên đội bóng xứ Nghệ cũng đang quyết có 3 điểm mới có thể xem là cập bến an toàn.

Vì thế, cả chủ lẫn khách đều đã nhập cuộc khá thận trọng, dẫu đội bóng đất Thủ vẫn là những người nắm thế chủ động và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Bình. Trong khi đó, SLNA đã chủ động lùi sâu để phòng ngự phản công, nhưng trong 15 phút đầu, đội bóng xứ Nghệ chưa có miếng đánh nào có thể làm khó thủ môn Minh Toàn bên phía đội chủ nhà.

Becamex TP.HCM thi đấu lấn lướt hoàn toàn suốt hiệp 1. Ảnh: Gia Hân

Liên tiếp những cơ hội được đội chủ nhà tạo ra, thậm chí tạo nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Văn Bình bên xứ Nghệ, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến, khiến khán giả của họ rất tiếc nuối. Đến phút 30, sân Gò Đậu bất ngờ mất điện, khiến trận đấu bị hoãn mất 15 phút mới có thể tiếp tục trở lại.

Khi trận đấu quay lại, chủ nhà Becamex TP.HCM vẫn nắm thế chủ động, nhưng những đường tấn công của họ vẫn khá bế tắc trước những pha đánh chặn của các học trò HLV Văn Sỹ Sơn. Vì thế, hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Sân Gò Đậu bị sự cố mất điện mất 15 phút mới có thể thi đấu trở lại. ảnh: Gia Hân

Đầu hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra khi Olaha đã có pha kiến tạo giúp Văn Lương thoát xuống đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho SLNA ở phút 52. Bàn thắng như gáo nước lạnh khiến thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh bên phía chủ nhà chết điếng, bởi nếu trắng tay, đội chủ nhà sẽ đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Phút 57, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Văn Bình, một cầu thủ của SLNA đã để bóng chạm tay, trọng tài cho Becamex TP.HCM được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Việt Cường đã không thể thắng được thủ môn Văn Bình. Ở cú đá bồi sau đó, bóng đã được các cầu thủ chủ nhà dứt điểm không chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội cân bằng mười mươi cho Becamex TP.HCM.

Niềm vui của Văn Lương khi có bàn thắng duy nhất cho SLNA. Ảnh: Quốc An

Sau đó, Becamex TP.HCM đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, nhưng rất nhiều cơ hội đã bị các cầu thủ chủ nhà bỏ lỡ. Ở chiều ngược lại, SLNA đã cố gắng bảo toàn chiến thắng, thậm chí họ không từ những tiểu xảo để gây ức chế cho chủ nhà. Thậm chí phút 89, Hồ Tấn tài phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với đối thủ.

Với chiến thắng 1-0, SLNA đã chính thức trụ hạng trước 2 vòng đấu. Trong khi đó, với trận thua này, Becamex TP.HCM đang rơi vào vòng xoáy rớt hạng khi đang gặp sự đeo bám quyết liệt của 2 đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND.

Việt Cường (áo tím) đã bỏ lỡ quả phạt đền cho Becamex TP.HCM. Ảnh: Gia Hân

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Tuấn Cảnh (Thành Nhân, 72’), Tấn Tài, Trọng Hùng (Hồng Quân, 72’), Minh Khoa, Vĩ Hào, Việt Cường, Oduenyi (Thanh Long, 82’).

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Văn Khánh, Justin Garcia, Khắc Ngọc, Xuân Bình, Long Vũ (Phi Long, 46’), Bá Quyền, Văn Lương, Olaha, Carlos Manuel (Mạnh Quỳnh, 46’).

Tác giả: Đỗ Tuấn

