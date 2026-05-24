Nhận định bóng đá Becamex TP.HCM vs SLNA, 18h00 ngày 24/5: Một điểm cũng không tệ

Phân tích phong độ Becamex TP.HCM vs SLNA

Hiện tại, Becamex TP.HCM mới có 21 điểm, chỉ nhiều hơn hai đội cuối bảng là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đúng 4điểm. Khoảng cách này thoạt nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực tế lại rất mong manh bởi các đội nhóm cuối đang liên tục đối đầu trực tiếp với nhau. Chỉ cần một cú sảy chân, đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể bị kéo xuống khu vực nguy hiểm.

Điều khiến người hâm mộ đất Thủ lo lắng không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở phong độ đi xuống kéo dài của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh. Trước thất bại 2-4 trước Hải Phòng ở vòng 23, Becamex TP.HCM đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 trận thua. Thành tích nghèo nàn ấy khiến đội chủ sân Gò Đậu từ vị trí an toàn rơi xuống sát nhóm cuối bảng.

Hàng thủ đang là vấn đề lớn nhất của Becamex TP.HCM khi họ liên tục mắc sai lầm trong những thời điểm quyết định. Khả năng tổ chức phòng ngự thiếu chắc chắn khiến đội bóng này thường đánh mất thế trận sau vài phút mất tập trung. Trong khi đó, hàng công lại tỏ ra thiếu hiệu quả dù vẫn tạo ra được cơ hội. Việc phung phí quá nhiều tình huống ngon ăn khiến Becamex TP.HCM đánh rơi hàng loạt điểm số quan trọng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Becamex TP.HCM sẽ tiếp đón SLNA trong trận đấu mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cuộc chiến trụ hạng. Nếu giành chiến thắng, đội bóng đất Thủ sẽ tạo được khoảng cách an toàn hơn với nhóm cuối bảng trước khi bước vào 2 vòng đấu đầy áp lực phía trước. Ngược lại, một thất bại có thể khiến họ rơi vào khủng hoảng thực sự khi lịch thi đấu còn lại rất khó khăn, bao gồm chuyến làm khách trước tân vương V.League CAHN và trận gặp HAGL ở vòng cuối.

Về phía SLNA, đội bóng xứ Nghệ cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm. Họ vẫn cần thêm điểm để chắc chắn trụ hạng nên chắc chắn sẽ không nhập cuộc với tâm lý cầu hòa. Dù từng thắng Becamex TP.HCM 2-1 ở lượt đi, nhưng trong bối cảnh hiện tại, kết quả ấy chỉ mang tính tham khảo. Khi áp lực sinh tồn bủa vây cả hai đội, trận đấu trên sân Gò Đậu hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều diễn biến khó lường.

Với Becamex TP.HCM, đây không còn là trận đấu ba điểm mà còn là cơ hội giữ niềm tin của người hâm mộ đất Thủ. Một đội bóng là thế lực của bóng đá Việt Nam không muốn nghĩ đến viễn cảnh xuống hạng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thi đấu như vài trận vừa qua, nguy cơ có thể trở thành hiện thực.

Thông tin lực lượng Becamex TP.HCM vs SLNA

Becamex TP.HCM: Việt Cường vắng mặt vì thẻ phạt

SLNA: Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục vắng mặt vì thẻ phạt

Đội hình kiến Becamex TP.HCM vs SLNA

B.TP.HCM: Minh Toàn, Hoàng Hưng, Milos, Thành Kiên, Trung Hiếu, Thành Nhân, Văn Anh, Hồng Quân, Thanh Hậu, Vĩ Hào, Oduenyi.

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Văn Khánh, Julian Garcia, Bá Quyền, Văn Lương, Khắc Ngọc, Quang Tú, Mạnh Quỳnh, Olaha, Reon Moore.

Dự đoán tỉ số Becamex TP.HCM vs SLNA

SLNA có những ưu thế về điểm số để có thể chủ động cách chơi của mình. Tuy nhiên, Becamex TP.HCM có những ưu thế trên sân nhà và đặc biệt là sự quyết tâm để trụ hạng.

Khó có thể đợi chờ một trận đấu cởi mở khi đôi bên sẽ chơi thận trọng. Một trận hoà cho cả Becamex TP.HCM và SLNA là điều không tệ.

Dự đoán: 1-1

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn