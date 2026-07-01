Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030; trong đó quyết nghị thông qua các nội dung gồm: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tâm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 -2030, định hướng đến năm 2045; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030, các quy định về nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng, cho chủ trương, cho ý kiến và ủy quyền tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 07/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX. Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quan điểm, phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực, phân cấp, phân quyền và đặc biệt là cách thức tổ chức thực hiện, phải chuyển mạnh hơn nữa sang hành động cụ thể, từ chỉ đạo chung sang tổ chức thực hiện, từ giao nhiệm vụ sang kiểm tra kết quả cuối cùng. Trước mắt, cần tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, phẩn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm cụ thể, rõ trách nhiệm

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong nội bộ địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm cụ thể, rõ trách nhiệm; tăng cường bám sát cơ sở, sâu sát thực tiễn, chủ động kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị phải bảo đảm “đúng, trúng, đủ” với tinh thần: Những nội dung đã được cấp có thẩm quyền kết luận, quyết định thì phải tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm cao, làm đến nơi đến chốn, làm dứt điểm, làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chức trách được giao; khó khăn, vướng mắc ở đâu thì chủ động báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ ở đó, không né tránh, đùn đẩy, không để công việc chậm trễ, tồn đọng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương; các Chỉ thị trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận; thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lớn của Trung ương, của tỉnh. Kịp thời nắm bắt thực tiễn, phát hiện sớm vấn đề, dự báo đúng tình hình, tham mưu trúng giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, thuyết phục...

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng và theo đúng thẩm quyền; kiên quyết phòng, chống các biểu hiện chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, tuyệt đối không được can thiệp, tác động, vận động, tiêu cực trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Chú trọng rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí việc làm trong thẩm quyền; thực hiện cơ chế đánh giá, xếp loại hằng quý theo hướng thực chất, đồng thời thay thế, điều chuyển cán bộ yếu, kém, trọng dụng cán bộ có tinh thần trách nhiệm, năng lực tốt. Nghiên cứu phương án mở rộng không gian phát triển theo định hướng chỉ đạo của Trung ương; thực hiện đảm bảo đúng thời gian tiến độ việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo yêu cầu.

Thực hiện kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, đẩy mạnh giám sát mở rộng, giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn vi phạm khi mới manh nha; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời từ cơ sở nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng,... không để tình trạng phát sinh điểm nóng.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các định hướng phát triển mới, có tính chiến lược

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ngành khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị; trình HĐND tỉnh thông qua và tổ chức phê duyệt theo đúng tiến độ, quy định. Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phải tiếp tục thể hiện rõ sự đổi mới về tư duy phát triển, định vị lại vai trò, không gian và động lực phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới; tổ chức lại không gian phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tập trung, liên kết và phát huy rõ hơn lợi thế từng khu vực. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các định hướng phát triển mới, có tính chiến lược trong Quy hoạch…

Sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công bố, công khai rộng rãi Quy hoạch tỉnh; nghiên cứu tổ chức ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, uy tín, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất tiết kiệm, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch cụ thể, xác định rõ chương trình, dự án ưu tiên, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh và phù hợp thực tiễn; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Xây dựng, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công phải bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh đã có sự đột phá trong tư duy và cách thức thực hiện đầu tư công, chuyển mạnh sang đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các công trình chiến lược, có tính kết nối, lan tỏa và tạo động lực phát triển lâu dài; tập trung nguồn lực để làm dứt điểm, làm có chất lượng và sớm phát huy hiệu quả. Việc xây dựng, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công phải bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định; tuyệt đối không để phát sinh lợi ích riêng, lợi ích nhóm, trục lợi, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tổ chức, cá nhân vi phạm, cố tình làm sai, gây thất thoát, trục lợi phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, giao chi tiết kế hoạch vốn, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai các dự án ngay từ đầu kỳ. Tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công một số công trình trọng điểm ngay từ đầu năm 2027 như: Trục cảnh quan ven sông Lam; tuyến đường nối Nam Cấm qua đại lộ Vinh - Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; Quốc lộ 7, Quốc lộ 48; các tuyến đường trong Khu kinh tế Đông Nam và các dự án hạ tầng quan trọng khác; đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 để bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định…Đồng thời chỉ đạo rà soát, tổng hợp, dự báo đầy đủ nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; đánh giá khả năng cung ứng của các mỏ trên địa bàn; có giải pháp nâng công suất khai thác phù hợp, cấp phép mỏ mới theo quy định…

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đủ điều kiện tiếp tục thực hiện; kiên quyết xử lý các dự án vi phạm, chậm triển khai, sử dụng đất đai, tài sản công kém hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Quan tâm cải thiện mạnh mẽ mỗi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; xử lý, sắp xếp tài sản dôi dư; siết chặt quản lý đất đai, khoáng sản; tạo điều kiện thuận lợi để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; chủ động phòng, chống thiên tai trong những tháng cuối năm; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn