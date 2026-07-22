Nghệ An: Phụ cấp hàng tháng cao nhất đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn gần 8 triệu đồng

Xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An công bố quyết định thành lập các Chi bộ và trao quyết định cán bộ xóm, bản sau sắp xếp.

Theo nghị quyết này, người hoạt động không chuyên trách tại khối, xóm, bản gồm: Bí thư Chi bộ; trưởng khối, xóm, thôn bản và Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Mức khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, bản bằng 9 lần lương cơ sở đối với khối trên 1.000 hộ dân; xóm, bản trên 700 hộ dân và khối, xóm, thôn, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, xã biên giới, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn (nhóm 1).

Mức khoán phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, bản thuộc địa bàn còn lại (nhóm 2) là 7,5 lần lương cơ sở đối với các khối, xóm còn lại.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ tháng 7. Với lương cơ sở hiện hành 2.530.000 đồng, mức khoán quỹ phụ cấp đối với nhóm 1 là hơn 22,7 triệu đồng/tháng; nhóm 2 là gần 19 triệu đồng.

Cụ thể, mức phụ cấp hằng tháng đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng khối, xóm, thôn, bản nhóm 1 là 3,1 lần lương cơ sở (tương đương hơn 7,8 triệu đồng/tháng); nhóm 2 là 2,6 lần lương cơ sở (tương đương hơn 6,5 triệu đồng/tháng).

Đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận, phụ cấp hằng tháng là 2,8 lần lương cơ sở đối với nhóm 1 (tương đương hơn 7 triệu đồng/tháng) và 2,3 lần lương cơ sở đối với nhóm 2 (hơn 5,8 triệu đồng/tháng).

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ quy định tại nghị quyết này cao hơn 1 hệ số lương cơ sở so mức hỗ trợ theo chính sách chung của Trung ương.

Sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập và sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 2.026 khối, xóm, bản (giảm 1.771 đơn vị so trước đây). Quy mô quản lý của mỗi địa bàn được mở rộng cả về diện tích tự nhiên lẫn dân số, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối, xóm tăng lên đáng kể.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn