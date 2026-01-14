Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 và số 72 của Trung ương

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 72 – NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Mục tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 hướng tới là phát triển hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đại, đạt chuẩn, có vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế; trở thành trung tâm văn hoá, đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp; có khả năng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và sức khoẻ người học; đáp ứng nguồn nhân lực tay nghề cao, nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của tỉnh nhà, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chương trình hành động có 30 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu của Trung ương và 16 chỉ tiêu cụ thể hóa với tình hình thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, dự thảo Chương trình cũng đề ra danh mục gồm 15 Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện Nghị quyết số 71 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72 hướng tới mục tiêu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng và phát triển hệ thống y tế Nghệ An hiện đại, toàn diện, chất lượng, hiệu quả, vững chắc trên cả 03 trụ cột, đó là: Quản trị thông minh; phòng bệnh thông minh; khám, chữa bệnh thông minh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận đầy đủ, kịp thời, bình đẳng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, an toàn và chất lượng; từng bước khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung bộ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trao đổi về một số nội dung trọng tâm trong thực hiện Chương trình hành động thực hiện 02 Nghị quyết

Góp ý vào Chương trình hành động thực hiện 02 Nghị quyết này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh đây là những nội dung rất quan trọng. Đồng chí cho biết: Trong năm học 2024 - 2025, qua khảo sát, toàn tỉnh thiếu khoảng 4.400 giáo viên. Mặc dù năm nay, tỉnh đã tuyển dụng được khá lớn số lượng giáo viên, nhưng so với nhu cầu thực tế vẫn còn thiếu hơn 3.200 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra gay gắt không chỉ ở các huyện miền núi mà ngay cả ở các vùng đồng bằng và thành phố lớn như Vinh; đặc biệt thiếu nhiều giáo viên các môn Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật và Âm nhạc. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cần có cơ chế đào tạo tại chỗ, đào tạo con em địa phương (đặc biệt là con em người dân tộc thiểu số) để các em sau khi học xong sẽ quay về phục vụ lâu dài cho quê hương.

Cùng với đó, xây dựng chính sách cho phép giáo viên, bác sĩ công tác tại miền núi sau 3-5 năm được quyền luân chuyển về các vùng thuận lợi hơn để nâng cao tay nghề. Ngược lại, đội ngũ ở thành phố cũng cần có trách nhiệm đi nghĩa vụ tại các vùng khó khăn trong một thời gian nhất định.

Ngoài ra, đồng chí cũng đề xuất mỗi trường bán trú nên có khu vực vườn trường để học sinh trải nghiệm thực tế (trồng rau, chăm sóc cây cối) vào buổi chiều. Việc này vừa giúp nâng cao kỹ năng sống, vừa cải thiện bữa ăn cho học sinh.

Ở lĩnh vực y tế, cần tập trung nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở y tế trong tỉnh như Trường Đại học Y khoa Vinh, đồng thời mở rộng liên kết với các trường đại học y lớn trong và ngoài nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng. Các chương trình này đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra bước đột phá để phát triển bền vững cho Nghệ An, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quá trình xây dựng dự thảo Chương trình hành động đã được thực hiện bài bản, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nội dung các Chương trình đã bám sát các mục tiêu, quan điểm và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Các mục tiêu và nhiệm vụ đã được cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của ngành y tế và giáo dục tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần xây dựng các quy hoạch, đề án và cơ chế chính sách đặc thù để tạo động lực thực chất cho sự phát triển. Ưu tiên hàng đầu là đào tạo, tuyển sinh nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau khi Chương trình hành động được ban hành, các cấp, các ngành cần phải triển khai ngay, không được chậm trễ; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng năm; các chính sách và cơ chế phải được cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai sớm nhất có thể...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn