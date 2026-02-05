Truy nã "bà trùm" cho vay nặng lãi hàng trăm tỉ đồng

Ngày 5-2, Công an TP Hải Phòng cho biết mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Do Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn, ngày 26-1, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.



Trước đó, trong thời gian từ tháng 7-2025 đến tháng 11-2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000 đồng/triệu đồng/ngày - 4.000 đồng/triệu đồng/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm. Tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỉ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động