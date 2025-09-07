Ronaldo rực sáng trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha

Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.



Phút 21, từ quả tạt bên cánh phải của Pedro Neto, Cristiano Ronaldo di chuyển thông minh để thoát khỏi sự đeo bám của 2 hậu vệ, trước khi rướn người dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 1 phút, CR7 chứng tỏ đẳng cấp với một cú "nã đại bác" từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

Ronaldo có pha lập công thứ 140 trong màu áo tuyển quốc gia, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 942 trong sự nghiệp. Cả hai đều là những thống kê chưa từng có trong lịch sử. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Ronaldo khi đối đầu Armenia.

Chưa dừng ở đó, siêu sao sinh năm 1985 còn góp dấu giày trong bàn thắng thứ 3 của Bồ Đào Nha ở phút 32. Cú sút cận thành của CR7 tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành chủ nhà. Joao Cancelo tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ Armenia để vung chân dứt điểm, gia tăng cách biệt cho ĐKVĐ UEFA Nations League.

Joao Felix mở tỷ số cho Bồ Đào Nha bằng pha đánh đầu ngay phút thứ 10, sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 61. Cả 5 bàn thắng của "Seleccao" ở trận này đều được ghi bởi các cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn không có đối thủ cạnh tranh cho vị trí trung phong của tuyển Bồ Đào Nha. Cựu sao Real Madrid đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026, giải đấu cấp thế giới thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp.

Ngày 9/9, Bồ Đào Nha sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hungary. Đây cũng là một trong những "con mồi" ưa thích của Ronaldo. Anh đã ghi 6 bàn vào lưới đội tuyển Trung Âu.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn