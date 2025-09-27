iPhone 17 Pro có 'hạ cấp' khi bỏ khung titan, dùng vỏ nhôm?

Với iPhone 17 Pro và Pro Max, Apple đã chuyển từ titan quay lại khung nhôm nguyên khối, đồng thời cả mặt trước và sau đều được phủ chất liệu Ceramic Shield chống trầy xước, trong đó mặt trước được trang bị lớp phủ thế hệ hai siêu bền. Dù thay đổi về chất liệu, kích thước của dòng Pro gần như không đổi.

Theo Apple, khung nhôm của iPhone 17 Pro cải thiện khả năng dẫn nhiệt gấp 20 lần so với titan. Khung nhôm về lý thuyết vẫn giúp thiết bị tản nhiệt tốt hơn, đặc biệt khi iPhone 17 Pro chú trọng khả năng quay phim chuyên nghiệp.

Sự đảo ngược

Bloomberg gọi thay đổi này là một "sự đảo ngược". Trước đó, iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro có khung làm bằng Titan cấp 5, trong khi iPhone 14 Pro và các mẫu Pro trước đó đã sử dụng thiết kế thép không gỉ cho phần khung.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về một thiết kế hoàn toàn bằng nhôm cho khung của iPhone 17 Pro. Tin đồn về khung nhôm đã xuất hiện từ ít nhất là tháng 11/2024, và liên tục được các nguồn tin lặp từ tháng 2/2025.

Giải thích cho việc chuyển sang khung nhôm, AppleInsider cho rằng vật liệu này có thể làm cho iPhone 17 Pro Max nhẹ và mát hơn khi hoạt động. Ngoài ra, khung nhôm còn giúp giảm trọng lượng so với iPhone 16 Pro, là một lợi ích tiềm năng khác nếu Táo khuyết lựa chọn vật liệu này.

Trong khi đó, Apple cho biết việc thay đổi vật liệu xuất phát từ yếu tố nhiệt độ. Con chip mới tạo ra nhiều nhiệt hơn, nên cần một hệ thống tản nhiệt hiệu quả.

Để giải quyết, hãng đã áp dụng công nghệ buồng hơi cùng với khung máy hỗ trợ tản nhiệt thụ động, giúp thiết bị vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Macrumors cũng đồng tình khi cho rằng khung titan mang lại độ cứng và độ bền tuyệt vời, nhưng chất liệu nhôm nhẹ và tản nhiệt tốt hơn.

Đây cũng là ưu tiên của Táo khuyết bên cạnh việc giới thiệu chip A19 Pro và hệ thống làm mát buồng hơi mới. Ngoài ra, độ dẫn nhiệt của nhôm cũng cao hơn đáng kể so với titan, giúp tản nhiệt ra khỏi các linh kiện quan trọng khi hoạt động ở cường độ cao.

Rẻ và dễ sản xuất quy mô lớn

Một chi tiết khác có thể đề cập đến là độ phức tạp trong gia công. Theo đó, tốc độ sản xuất chậm hơn và tỷ lệ phế liệu cao hơn của chất liệu titan cũng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Cụ thể, khung titan đòi hỏi công cụ chuyên dụng và phay CNC chính xác, trong khi nhôm rẻ và dễ sản xuất quy mô lớn hơn.

Bên cạnh đó, nhôm cũng có lượng khí thải carbon thấp hơn titan, đặc biệt là khi được cung cấp thông qua các mối quan hệ đối tác luyện kim carbon thấp của Apple.

Đặc biệt, khả năng tái chế nhôm hiệu quả ở quy mô lớn của nhà sản xuất iPhone sẽ phù hợp hơn với chiến lược môi trường của hãng, so với quy trình sản xuất titan vốn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và không phù hợp để sử dụng rộng rãi.

Ngoài ra, khung nhôm mới trên dòng ‌iPhone 17 Pro‌ cũng mang đến các tùy chọn màu sắc mới, với màu xanh đậm và màu cam rực rỡ. Những hạn chế của titan trong quá trình anot hóa được cho là đã hạn chế khả năng hoàn thiện màu sắc tươi sáng hơn của Apple trên các mẫu Pro trước đây.

Tuy nhiên, khung titan sẽ không biến mất hoàn toàn trên thế hệ iPhone 2025. Thay vào đó, chất liệu này sẽ trở thành điểm nhấn đặc trưng của mẫu iPhone Air mới ra mắt, một phiên bản siêu mỏng với thân máy dày chỉ 5,6 mm.

Với khung titan đánh bóng, đây được định vị là sản phẩm thời trang và cao cấp, nhiệm vụ mà các thế hệ iPhone Pro trước đây đảm nhận.

Nhờ vào độ đàn hồi và độ cứng của khung titan, khi bị bẻ cong từ phía trước, iPhone Air chỉ biến dạng nhẹ và ngay lập tức trở lại hình dạng ban đầu.

Thậm chí, để tìm ra giới hạn thực sự của iPhone Air, Zack Nelson - chủ sở hữu kênh YouTube JerryRigEverything đã sử dụng một máy ép thủy lực chuyên dụng.

Thử nghiệm này mang lại kết quả khó tin: chiếc điện thoại chỉ bị vỡ màn hình phía trước khi phải chịu một áp lực lên tới khoảng 98 kg tập trung vào chính giữa thân máy. Đáng chú ý, mặt kính lưng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn khi bị bẻ cong bằng máy ép.

Điều này đập tan những ý kiến lo ngại iPhone Air lặp lại tình trạng dễ bẻ cong tương tự iPhone 6. Trong bài đánh giá trên Gizmodo, Raymond Wong khẳng định người dùng không phải lo lắng về khả năng này.

“Bạn không cần lo về Bendgate 2.0 bởi khung titan rất chắc chắn. Apple thậm chí khuyến khích tôi bẻ thiết bị với lực mạnh nhất có thể. Tôi nhìn thấy iPhone Air hơi cong, nhưng nó luôn trở về trạng thái ban đầu”, Wong nhấn mạnh.

