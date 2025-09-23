iPhone 17 quá “hot”, liệu bản Pro có bị ế?

Sau một tuần Apple tiếp nhận đơn đặt hàng trước iPhone 17, công ty đã yêu cầu hai nhà cung cấp nâng sản lượng iPhone 17 hàng ngày lên ít nhất 30%. Với giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, iPhone 17 rẻ hơn 7 triệu đồng so với iPhone Air và 10 triệu đồng so với iPhone 17 Pro.

iPhone 17 có thể là một thành công bất ngờ của Apple.

Theo The Information, quyết định tăng sản lượng iPhone 17 của Apple cho thấy doanh số của các mẫu iPhone 17 Pro không đạt kỳ vọng trong năm nay. Nếu đúng, điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp và doanh thu quý 3 của Apple.

Năm nay, iPhone 17 được trang bị nhiều tính năng “Pro”, bao gồm tần số quét 120 Hz và công nghệ màn hình Always On, cũng như kích thước 6,3 inch tương tự như iPhone 17 Pro. Trước khi ra mắt iPhone 17, Apple đã phân bổ 25% sản lượng cho mẫu tiêu chuẩn, 10% cho Air và 65% cho Pro và Pro Max, vì đây thường là những sản phẩm bán chạy nhất.

Mặc dù iPhone tiêu chuẩn và hai mẫu Pro đã là những sản phẩm chủ lực, Apple gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mẫu máy thứ tư thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Sau khi những chiếc iPhone “mini” không đạt doanh số như mong đợi, Apple đã chuyển sang kích thước “Plus” với màn hình lớn hơn, nhưng doanh số của iPhone Plus cũng không khả quan.

Hiện tại, Apple đang tập trung vào dòng Air siêu mỏng với hy vọng có thể thu hút khách nâng cấp. Tuy nhiên, iPhone Air hiện chưa có mặt tại Trung Quốc do các vấn đề quy định liên quan đến thiết kế chỉ có eSIM, điều này khiến nhiều khách hàng tại đây có thể lựa chọn iPhone 17 tiêu chuẩn. Apple thường xuyên cập nhật dự báo sản phẩm hàng tuần, do đó sự kết hợp các mẫu iPhone mà các nhà cung cấp được yêu cầu ưu tiên có thể thay đổi.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn