Điểm yếu chí mạng khiến iPhone 17 Pro “trầy như chơi”

Theo đó, nhiều mẫu demo iPhone 17 Pro tại cửa hàng Apple trên toàn cầu đã bị phát hiện có vết xước trên khung máy. Chính vì vậy, màn tháo dỡ của iFixit gần đây đã giúp vén màn điểm yếu mà Apple đã mắc phải trong thiết kế của máy.

Cụ thể, iFixit đã tiến hành tháo rời iPhone 17 Pro để kiểm tra các bộ phận bên trong và thực hiện các thử nghiệm về khả năng chống trầy xước. Kết quả cho thấy lớp anod hóa trên thân nhôm của máy khá giòn, tuy nhiên hầu hết các vết xước chỉ là nông và không xuyên qua lớp kim loại.

Ở giai đoạn đầu, chủ kênh YouTuber “JerryRigEverything” khét tiếng, Zack Nelson, cho biết nhiều vết xước trên các máy demo iPhone 17 Pro có thể chỉ là lớp cặn từ vật thể cố gắng cào xước thiết bị và có thể dễ dàng lau sạch.

Tuy nhiên, iFixit cũng chỉ ra rằng lớp anod hóa có thể bị bong tróc ở các góc nhọn, đặc biệt là quanh cụm camera, điều này trùng khớp với những lo ngại mà Nelson đã nêu. Hiện tượng bong tróc kim loại này được gọi là “vết nứt”. Đáng chú ý, vấn đề không nằm ở việc chuyển đổi từ nhôm sang titan, mà là do hình dạng sắc nét của cụm camera khiến lớp anod hóa không bám đều.

Báo cáo khuyến cáo rằng các thương hiệu Android không nên sao chép thiết kế camera sắc nét và kim loại của iPhone 17 Pro. Mặc dù khung nhôm đã được nhiều thương hiệu Android sử dụng, việc sao chép cụm camera lớn có thể dẫn đến những vấn đề tương tự.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên bảo vệ iPhone 17 Pro bằng ốp lưng phù hợp để che đi các cạnh sắc nhọn, và lựa chọn những thiết kế hợp lý hơn để tránh thiệt hại không đáng có.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: Báo VOV

